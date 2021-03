OM : Dimitri Payet envoie un premier message à Jorge Sampaoli

La suite après cette publicité

Sa prolongation de contrat jusqu'en 2024, sa brouille avec Thauvin, sa relation avec André Villas-Boas, le départ de ce dernier, l'intérim de Nasser Larguet, l'invasion de la Commanderie, le départ de Jacques-Henri Eyraud, l'arrivée de Jorge Sampaoli, les derniers résultats... Si cela avait été possible, Dimitri Payet aurait pu rester plus de deux heures heure en conférence de presse pour livrer son avis sur les très nombreux sujets qui ont marqué la saison de l'OM jusqu'ici. Tout n'a pas pu être évoqué malheureusement, mais on aura entendu le numéro 10 marseillais évoquer l'arrivée de son nouveau coach Jorge Sampaoli.

« C'est toujours intéressant. On l'a vu avec Nasser. Il y a toujours le fameux électrochoc avec un nouveau coach. Ce n'est pas quelqu'un que je connais. Mais je pense qu'on va vite apprendre à se connaître. On va avoir la trêve internationale et ça va nous permettre de travailler », a-t-il répondu à la première question posée sur le technicien argentin. Payet dit ne pas le connaître, mais il sait ce qu'il en attend.

Peu importe le style, Payet veut gagner

Interrogé sur la filiation avec Marcelo Bielsa, Payet n'en a pas fait grand cas. « Ce qui me plairait c'est de gagner, peu importe la façon de faire. On a besoin d'un coach qui nous aide, qui nous emmène dans son projet, dans un projet de jeu qui peut nous convenir, nous faire gagner. Comparer... je ne le connais pas. Mais oui, on a besoin d'un coach qui nous aide », a-t-il lancé. Payet a aussi profité de sa tribune médiatique pour remercier Nasser Larguet, le coach intérimaire pour son apport.

Pour Payet, il a amené « du calme, et surtout il a réussi à ramener une unité au sein du groupe, une concurrence saine. Avec un discours très simple. Surtout travailler. Il a su nous « guérir » du mauvais début de saison. Son passage a été très positif pour nous, il nous a apporté beaucoup en peu de temps. » Un bel hommage pour le directeur du centre de formation, dont la sérénité aura été saluée par tous. Avec Sampaoli, c'est un entraîneur plus volcanique qui prendra place.