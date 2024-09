PSG - Rennes : Kang-In Lee, le joker parfait de Luis Enrique

Ailier, milieu excentré, numéro 10 et désormais faux numéro 9… Depuis le début de saison, Kang-In Lee (23 ans) occupe différentes positions au sein du collectif parisien. L’efficacité, elle, reste la même. Buteur lors de la première journée face au HAC, l’ancien joueur de Majorque avait récidivé la semaine suivante lors du récital offensif des Rouge et Bleu contre Montpellier. Une nouvelle fois convaincant contre Brest et Reims, le natif d’Incheon s’était, par ailleurs, offert une entrée percutante lors du choc face à Girona (1-0) à l’occasion de la première journée de Ligue des Champions. Un rendement conséquent poussant alors Luis Enrique à le titulariser sur le front de l’attaque francilienne, ce vendredi soir, contre le Stade Rennais.

La suite après cette publicité

Kang-In Lee était partout !

Préféré à Randal Kolo Muani, sur le banc au coup d’envoi, le gaucher d’1m73 n’a finalement pas tremblé malgré une position inhabituelle. Dans un rôle de faux numéro 9, le numéro 19 des champions de France en titre a surtout prouvé à son coach qu’il pouvait représenter une alternative fiable en l’absence de Marco Asensio et Gonçalo Ramos, actuellement blessés. Disponible pour ses partenaires, impliqué défensivement et inspiré dans ses transmissions, Lee a tout simplement écœuré la défense rennaise, en grande souffrance dans l’antre du club de la capitale. Intéressant dans son jeu dos au but et ses remises, à l’instar de ce premier relais avec Ousmane Dembélé offrant un boulevard à l’international français (6e), le facteur X du PSG a par ailleurs brillé par sa mobilité.

À lire

La prestation affligeante de Rennes face au PSG

Auteur de nombreux décrochages - déséquilibrant le bloc rennais et éclairant par la même occasion le jeu parisien - Lee n’hésitait pas non plus à dézoner pour amener le danger. Fin techniquement, à l’image de ses multiples transversales léchées, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2028 n’a cessé d’impressionner. Sans ballon, il a enchaîné les appels et les déplacements pertinents pour créer de l’espace. Avec le ballon, il a distillé les caviars et tenté sa chance. Une prestation majuscule finalement récompensée au retour des vestiaires. Opportuniste après une frappe enroulée de Bradley Barcola repoussée par le poteau du SRFC, Lee - en renard des surfaces - faisait ainsi le break d’une tête plongeante (58e).

La suite après cette publicité

Luis Enrique est conquis

Inarrêtable, l’international sud-coréen (30 sélections, 9 buts), crédité d’un 7,5 par la rédaction FM, se distinguait encore en laissant passer astucieusement le cuir entre ses jambes pour permettre à Fabian Ruiz d’armer une nouvelle frappe, finalement détournée par Mandanda (61e). Précieux en tant que point de fixation, il n’a pas non plus été effrayé par l’arrière-garde bretonne malgré un gabarit moins imposant que ses adversaires directs (7 duels remportés sur 11 disputés, 8 petits ballons perdus, 5 récupérés). Solide sur ses appuis et juste dans ses contrôles, Lee - replacé dans le coeur du jeu après l’entrée en jeu de Kolo Muani (69e) - a, enfin, pleinement participé au rendement défensif des siens. Un premier pressing qui n’a cessé de déranger les hommes de Julien Stéphan, dépassés dans tous les secteurs… Une masterclass logiquement saluée par son entraîneur, Luis Enrique, au coup de sifflet final.

«C’est un joueur tellement polyvalent. Avec une qualité incroyable pour notre football : il ne perd pas le ballon, malgré la pression. Il a joué faux numéro 9 mais avec beaucoup de libertés. Il a été exceptionnel. Il a pu marquer un but à la manière d’un attaquant intelligent, en prenant le rebond. Il a fait un grand match. Il a la capacité de passer, de tirer. Je suis ravi de ce match très complet», a notamment souligné l’Espagnol. «On a préparé le match pour le gagner, et on est ravi de ce succès. On a joué ensemble, tout le monde s’entraide, tout le monde attaque, défend, et se met au service du collectif. On est une vraie équipe et c’est le plus important», a de son côté assuré l’intéressé au micro de DAZN. Une chose est sûre, avec de telles performances, Kang-In Lee s’avance, aujourd’hui, comme un prétendant sérieux au onze de départ parisien. Reste désormais à savoir si Luis Enrique décidera de renouveler cette expérience heureuse contre Arsenal, mardi prochain, à l’occasion de la deuxième journée de Ligue des Champions.