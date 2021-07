PSG : Kylian Mbappé attend un signe du Real Madrid

La suite après cette publicité

En congés depuis l'élimination de l'équipe de France en 8e de finale de l'Euro contre la Suisse et son tir au but manqué, Kylian Mbappé (22 ans) garde toujours le silence. L'attaquant continue de mûrir sa réflexion au sujet de son avenir, en observant le mercato XXL opéré par son club, le Paris SG.

Pour autant, selon les indiscrétions de As, l'attaquant n'aurait toutefois pas tiré un trait sur la possibilité de rejoindre dès cet été le Real Madrid. Le quotidien sportif espagnol explique que l'international tricolore attendrait un signe de l'écurie merengue. Le champion du monde 2018 espère que la Casa Blanca se positionnera clairement d'ici le 1er août et mettra la pression au PSG lors des deux prochaines semaines.

Stress et pressions

Dans le clan du Parisien, on considère que rester sans prolonger impliquera une sacrée dose de stress et de pressions en tous genres, qu'il serait préférable d'éviter, même si la perspective de partir à l'issue de son contrat serait plus lucratif, avec une belle prime à la signature notamment. L'aspect financier n'est pas une priorité.

Pour autant, les Madrilènes, fidèles à leur politique depuis le début de ce long feuilleton, n'entendent pas forcer la main des Rouge-et-Bleu, sous peine de les braquer définitivement. L'impatience de Mbappé et ses proches les poussera-t-il à revoir leur position dans les quinze prochains jours ? Une nouvelle page de la saga de l'été s'ouvre.