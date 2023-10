Le Bayern Munich a tranché pour Noussair Mazraoui

Pour avoir pris position en faveur des Palestiniens dans le conflit israélo-palestinien, Noussair Mazraoui s’est attiré les foudres de l’opinion allemande. Condamné par la presse et mis à l’écart par son club, le Bayern Munich, le latéral droit marocain de 25 ans risquait son avenir en Bavière. Finalement, après avoir rencontré ses dirigeants, l’ancien pensionnaire de l’Ajax Amsterdam va retrouver sa place dans l’effectif de Thomas Tuchel.

« Le FC Bayern Munich a eu cette semaine une conversation détaillée et éclaircissante avec Noussair Mazraoui. La raison du débat était les publications Instagram de Mazraoui en relation avec le terrorisme contre Israël il y a près de deux semaines, qui ont suscité irritation et critiques. Noussair Mazraoui nous a assuré de manière crédible qu’en tant qu’homme épris de paix, il rejette résolument la terreur et la guerre. Il regrette si ses messages ont provoqué de l’irritation », déclare Jan-Christian Dreesen , PDG du FC Bayern, et explique : « Le FC Bayern condamne l’attaque du Hamas contre Israël. » - « En outre, explique Noussair Mazraoui, je condamne toute sorte d’attaque, du terrorisme et de toute organisation terroriste. Le FC Bayern et Noussair Mazraoui s’opposent résolument au transfert du conflit du Moyen-Orient et de ses violences vers l’Allemagne, engagée en faveur de la paix. La haine et la violence, sous toutes leurs formes, n’ont pas leur place dans la culture politique allemande. Le FC Bayern se tient aux côtés de la communauté juive d’Allemagne et d’Israël ; rien ne justifie le meurtre d’enfants et de familles. Le FC Bayern est convaincu que le football doit développer son pouvoir d’équilibre entre les différentes cultures, notamment dans les moments les plus difficiles. Noussair Mazraoui restera dans l’équipe du FC Bayern, mais est actuellement absent en raison d’une blessure qu’il a subie lors d’un match international avec l’équipe nationale marocaine », indique le communiqué.