Real Madrid : les confidences d'Eden Hazard sur ses blessures et la fin de sa carrière

Joueur du Real Madrid depuis 2019, Eden Hazard est encore loin d’être le leader offensif espéré par Zinedine Zidane. Un leader capable de faire oublier le vide laissé par Cristiano Ronaldo. Souvent miné par des blessures à répétition (le Belge vient d’ailleurs de se blesser à nouveau), l’ancien joueur de Lille et de Chelsea n’a disputé que 24 matches de Liga depuis son arrivée en Espagne (3 buts). Un bilan très léger pour un joueur ayant coûté 100 M€ officiellement, mais 160 M€ selon les documents FootballLeaks.

A nouveau indisponible, Hazard doit sans doute être frustré de voir son aventure merengue prendre des allures d’aller-retours incessants à l’infirmerie. Mais le Diable Rouge (106 sélections, 32 buts) n’est cependant pas au trente-sixième dessous. A l’occasion d’une interview accordée au magazine On The Front Foot, le milieu offensif a expliqué la façon dont il gère ces moments passés à récupérer d’une blessure.

Hazard se donne encore 5 ou 6 ans avant de raccrocher

« J’ai de la chance parce que quand je suis blessé et que je dois rester à la maison, j’ai ma famille qui est là pour m’aider. Ce n’est pas la fin du monde pour moi parce que je peux passer du temps avec mes enfants, alors que, si vous êtes blessé et tout seul, ça peut être dur. Mais j’ai de la chance d’avoir ma famille pour m’aider. Quand vous êtes blessé, vous pouvez travailler tellement de choses pour revenir plus vite. Mais les blessures que j’ai eues m’ont demandé beaucoup de temps de récupération. Je dois juste attendre, travailler dur pour être meilleur et quand je suis à la maison je profite du temps avec ma famille ».

Après les blessures, Hazard a enfin évoqué la question de sa future retraite. Et si ses pépins physiques à répétition inquiètent certains, le Belge ne se voit pas du tout raccrocher les crampons très prochainement. « J’espère jouer au football le plus longtemps possible et de profiter un maximum du terrain. Quand arrivera le moment de mettre un terme à ma carrière, je pourrais regarder en arrière et voir ce que j’ai accompli, mais pour le moment, ma priorité c’est de bien jouer et de profiter de mon football. Je ne pense pas à ce que je ferai dans les prochaines années, j’essaie de me concentrer sur le prochain match et le prochain entraînement. Je viens seulement d’avoir 30 ans donc tant que mon corps se sent bien, j’espère pouvoir continuer à jouer pendant cinq ou six ans ».