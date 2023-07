Chelsea et la Juventus préparent un échange retentissant

Le mercato estival se poursuit en cette fin juillet et deux postes sont encore et toujours au cœur des rumeurs les plus folles depuis son ouverture en juin dernier. Si les gardiens, à l’instar d’Hugo Lloris, de David De Gea, mais aussi de Yann Sommer et d’Unai Simon, continuent d’animer le marché des transferts, les avant-centres ne sont pas en reste. En effet, le dossier Harry Kane est un des plus gros feuilletons de cet été tandis que l’avenir de Romelu Lukaku et Dusan Vlahovic est encore très incertain dans leur club respectif.

Pour le premier cité, les prétendants ont été nombreux mais le joueur belge a fini par agacer tout le monde, à force de vouloir entamer des négociations plutôt secrètes dans le dos de ses dirigeants mais aussi à cause de certains retournements de situation. Si l’Inter ne veut plus entendre parler de lui, il reste plusieurs propositions sur la table des négociations dont celle d’Al-Hilal. Mais la plus intéressante mène à la Juventus. D’autant plus qu’un certain Dusan Vlahovic, un autre avant-centre sur le marché, pourrait avoir des envies d’ailleurs alors que le club turinois ne participera à aucune compétition européenne la saison prochaine.

Un échange entre les deux attaquants privilégié

Dans le viseur du Paris Saint-Germain, qui semble vouloir prendre son temps en étudiant toutes les autres pistes, Dusan Vlahovic est aussi courtisé par le Real Madrid. Une chose est quasiment acté. L’attaquant serbe ne devrait pas faire de vieux os dans le Piémont. C’est pourquoi, un échange avec Romelu Lukaku aurait été envisagé par les deux clubs concernés. Selon les toutes dernières indiscrétions de nos confrères de chez Sky Italia, il y a en effet une grande nouveauté dans les négociations pour faire venir Romelu Lukaku à Turin. Les Blues seraient maintenant ouverts à l’inclusion de Dusan Vlahovic dans la transaction afin de faciliter le départ de l’avant-centre belge.

La valse des attaquants pourrait donc prendre une nouvelle tournure même si, pour l’instant, il n’y a toujours pas d’accord officiel sur les chiffres et les ajustements économiques qui découleraient d’un tel échange, comme le confirme le média italiens. Les négociations vont donc se poursuivre entre les deux clubs avant de finaliser ces deux transferts retentissants. Néanmoins, l’affaire s’annonce complexe et il se pourrait bien que les discussions se poursuivent entre Chelsea et la Juventus. Affaire à suivre donc…