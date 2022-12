CdM 2022 , Portugal: la presse portugaise confirme que CR7 a bien voulu partir

La suite après cette publicité

Cristiano Ronaldo continue d'occuper le terrain médiatique. Ce jeudi matin, Record a révélé que le joueur avait menacé de quitter la sélection, lorsqu'il avait appris qu'il ne serait pas titulaire face à la Suisse; avant de finalement se raviser. Puis, la Fédération Portugaise de Football a publié un démenti, apportant au passage son soutien à l'attaquant de 37 ans. Ce dernier est sorti du silence sur ses réseaux sociaux en publiant un message d'unité autour de la sélection.

Mais Record persiste et signe. Le média portugais vient de confirmer à nouveau qu'une réunion très tendue avait bien eu lieu lundi soir entre Fernando Santos et l'ancien joueur du Real Madrid, et que CR7 a bien menacé de s'en aller. La suite au prochain épisode.