La déclaration d'amour de Karim Benzema à Zinedine Zidane, les stars de la Juventus dans la tourmente

La déclaration d'amour de Benzema à Zidane

Karim Benzema ne vient pas souvent dans les médias. Chaque sortie est donc remarquée. Hier, l'attaquant français du Real Madrid s'est confié à l'émission Universo Valdano sur sa carrière et ses envies pour le futur. Après avoir annoncé qu'il souhaitait prolonger son contrat avec le club merengue, KB9 a fait le tour de l'actualité des champions d'Espagne. Il en a profité notamment, comme le rapporte As, pour dresser des louanges à son entraîneur Zinedine Zidane. «Il voit le foot comme moi», a-t-il lâché. «Parfois je lui parle de choses qui sur le terrain peuvent sembler basiques, mais elles ne le sont pas. Dans le vestiaire, c'est la même chose que sur le terrain, il a cette capacité à résoudre les problèmes très naturellement. Il ne crie jamais, il est toujours calme et posé, cela nous aide, car nous pouvons faire des erreurs, mais il priorise la recherche de solutions.» Une déclaration d'amour qui devrait ravir le principal intéressé.

Bartomeu proche de la sortie au Barça

Josep Maria Bartomeu vit-il ses derniers jours à la tête du FC Barcelone ? Hier, le président du club blaugrana a vu une avancée significative dans son processus de destitution entamé par les socios. Sur les 16 500 votes pour la motion de censure qu'ils devaient obtenir, les fans du Barça en ont obtenu 18 090 hier. De quoi leur permettre d'avoir la main désormais et de pouvoir organiser un référendum dans les 20 jours afin de savoir si Bartomeu doit partir ou non. Sport se demande même si le président du Barça ne va pas être contraint à la démission avec cela. Pour L'Esportiu, son horizon est bouché et «il ne voit plus clair». Ça sent plus que jamais la fin pour celui qui est haï par les socios blaugranas.

La Juventus dans la tourmente

Report de Juve-Napoli, suite. Après la non-tenue de la rencontre, les Napolitains n'ayant pu se rendre à Turin pour disputer la rencontre, la crise se poursuit en Italie. Hier, on a appris que les internationaux des deux équipes avaient été placés en quarantaine avant de rejoindre leur sélection. Mais plusieurs stars de la Juventus comme Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Bentancur et Juan Cuadrado, n'ont pas respecté jusqu'au bout cet isolement et sont allées rejoindre leur sélection plus tôt que prévu. Ils risquent désormais jusqu'à 400 euros d'amende et les foudres de la presse italienne. Pour le Corriere dello Sport, la bulle du match Juve-Napoli a éclaté et désormais, c'est polémique sur polémique suite à ce matin de l'autre côté des Alpes.