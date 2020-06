Coupe d'Italie : Luca Toni se paye Cristiano Ronaldo

Parti à la retraite en 2016, Luca Toni a évolué dans de nombreux clubs durant sa carrière. En Italie, l'avant-centre aujourd'hii âgé de 43 ans a notamment porté les couleurs de l'Hellas Vérone, la Fiorentina, Palerme, Brescia ou encore la Juventus. Le natif de Pavullo nel Frigna connaît donc bien le football italien. Présent sur Rai Sport mercredi soir lors de l'après-match de la finale de Coppa Italia entre le Napoli et la Juventus (0-0, 4 t.a.b à 2), ce dernier a donc donné son avis sur la rencontre. L'occasion pour lui de tacler Cristiano Ronaldo, pas très en vue durant cette finale.

«J'ai vu toute la Juventus en difficulté et aussi Cristiano Ronaldo, qui avait l'air d'un joueur normal dans un match aussi lent. On s’attendait à ce qu'il joue, mais il était en difficulté, surtout d'un point de vue physique. À part Buffon qui était le meilleur. Ensuite, j'aime beaucoup Douglas Costa, mais Sarri ne le laisse jouer que pendant 60 minutes. Cuadrado et lui sont les seuls capables d'éliminer l'adversaire car en ce moment, Ronaldo a du mal à le faire», a lâché Luca Toni à l’antenne. Des propos qui risquent de faire réagir.