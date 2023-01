AC Milan : le flou règne autour du retour de Mike Maignan

La suite après cette publicité

Touché au mollet depuis trois mois, le gardien de but de l’AC Milan Mike Maignan n’en sait toujours pas plus sur la date de son retour, et son état inquiète son entraîneur Stefano Pioli. Interrogé en conférence de presse, le technicien italien s’est exprimé sur l’état de santé de l’ancien portier du LOSC.

« Maignan ? On a aucun délai, je ne peux pas dire actuellement quand il sera de retour. Son muscle ne répond pas comme il le devrait », a confié l’ex-entraîneur de la Fiorentina. Pour rappel, Maignan n’a plus disputé la moindre rencontre depuis la victoire de l’équipe de France face à l’Autriche (2-0) le 22 septembre dernier.

À lire

EdF : Mike Maignan réclame le Ballon d’Or pour Kylian Mbappé