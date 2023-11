Arsenal : l’énorme coup de gueule de Mikel Arteta contre l’arbitrage !

La mine des mauvais jours pour Mikel Arteta. Invaincu en Premier League au début de la rencontre face à Newcastle ce samedi, Arsenal s’est finalement incliné face aux Magpies (1-0). Un premier revers qui a provoqué l’ire de l’entraîneur espagnol. Frustré tant sur la forme que sur le fond de cette défaite, l’ancien milieu de terrain a poussé un énorme coup de gueule contre l’arbitrage. Ce dernier fait sûrement allusion au but de la victoire très litigieux qui a finalement été accordé à Anthony Gordon.

«Le résultat ne devrait pas être ce qu’il est ! C’est une honte, s’est insurgé Arteta au micro de la BBC. C’est embarrassant ce qui s’est passé. Comment est validé ce but, en Premier League… cette ligue qu’on dit être la meilleure au monde. Je vis dans ce pays depuis 20 ans et maintenant j’ai honte. Il y avait une équipe qui cherchait à gagner le match aujourd’hui, c’était Arsenal. Le résultat est loin d’être à la hauteur du niveau que cette ligue devrait avoir et de la façon dont cette ligue est disputée. Ce n’est pas assez bien ici en Premier League. Je me sens gêné de faire partie de cela.»