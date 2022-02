OM : Pablo Longoria avait pensé à 2 pistes sexy pour le mercato d'hiver

La suite après cette publicité

Cet hiver, Pablo Longoria a encore démontré qu’il savait dénicher de bonnes affaires à prix réduit. L’Olympique de Marseille s’est ainsi attaché les services d’un Cédric Bakambu (30 ans) libre de tout contrat. Idem pour le défenseur d’Arsenal Sead Kolasinac (28 ans). Mais ce n’est pas tout.

Il ne viendra qu’en juin, mais le Français Samuel Gigot (28 ans) débarquera la saison prochaine pour étoffer l’arrière-garde olympienne. Trois renforts astucieux dégotés lors d’un mercato hivernal pas toujours facile dans le but d’anticiper l’interdiction de recrutement infligée par la FIFA et les départs probables de joueurs tels que Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara.

Deux pistes ivoiriennes de renom

Mais l’OM aurait pu accueillir deux autres renforts, là aussi au nom ronflant. L’Équipe nous apprend qu’en cas de départ de Caleta-Car, qui était annoncé dans le viseur de West Ham, Pablo Longoria avait pensé à l’Ivoirien de Manchester United Éric Bailly (27 ans). Très peu utilisé à Old Trafford (4 apparitions en Premier League cette saison), l’ancien pensionnaire n’est finalement pas venu.

D’une part parce que DCC n’est pas parti, mais surtout parce que Bailly ne voulait pas aller en L1, attendant surtout un départ en Serie A. Enfin, le quotidien révèle que le patron de l’OM avait un autre Ivoirien dans son viseur : Nicolas Pépé (26 ans). Recruté par Arsenal pour 80 M€, l’ancien Lillois est une déception à l’Emirates (26 buts, 20 passes décisives en 102 matches, toutes compétitions confondues). L’OL a également tenté sa chance, mais la porte s’est vite refermée sur les deux Olympiques.