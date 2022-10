Jonathan David a tapé dans l'œil du Bayern Munich

La suite après cette publicité

Il est l'égal de Neymar après 11 journées de Ligue 1 et 9 buts inscrits. Le Canadien Jonathan David (22 ans) se régale en cet exercice 2022-2023, lui qui avait vécu une mauvaise deuxième partie de saison 2021-2022. Totalement relancé, comme nous le racontions hier, il suscite de plus en plus de convoitise, après avoir renoncé à quitter Lille l'été dernier.

Et l'un des clubs intéressés a de quoi lui plaire. Comme le raconte Sky Germany ce mardi, il fait partie des attaquants suivis par le Bayern Munich en vue de la prochaine saison. Le départ de Robert Lewandowski a été compensé, du moins numériquement, par Sadio Mané, qui n'est pas véritablement un numéro 9. Et il ne vous aura pas échappé que le Bayern est désormais associé à de nombreux attaquants axiaux (Harry Kane et plus récemment Marcus Thuram).

Le Bayern prêt à mettre la main à la poche

Jonathan David serait donc dans le viseur des dirigeants bavarois. Et le joueur serait disposé à quitter le LOSC l'été prochain, après trois saisons dans le nord. Le média allemand estime qu'il coûtera bien plus que 50 M€, le club lillois peut en effet espérer en tirer une très belle somme, encore plus que pour Rafael Leão, parti pour 30 M€ à l'AC Milan en 2019.

Il n'y a pas encore de contact entre les dirigeants des deux clubs, mais si le Bayern décide de préparer l'avenir avec Jonathan David plutôt que de chercher à recruter Harry Kane (29 ans), il mettra la main au portefeuille. De bon augure pour le LOSC, qui ne se fait pas d'illusions sur le destin de son Canadien à l'issue de la saison.