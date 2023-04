Udinese : Florian Thauvin déjà au bord de la noyade en Italie ?

La suite après cette publicité

Fin janvier, l’Udinese avait officialisé un nouveau coup étonnant, juste après l’annonce de la blessure et de l’opération au genou de Gérard Deulofeu. Les attentes étaient alors vraiment très élevées, étant donné que le joueur qui débarquait en Frioul n’était autre que Florian Thauvin, champion du monde 2018 avec les Bleus. Le milieu de terrain et attaquant français voulait marquer les esprits et se relancer dans le football européen après une brève expérience au Mexique chez les Tigres. Les fans de l’Udinese étaient pour le moins ravis d’avoir pu attirer un ancien international de l’OM et de Newcastle, mais aujourd’hui, tout semble avoir déjà disparu. Seulement quelques apparitions sporadiques, voire anecdotiques, et c’est à peu près tout. Son arrivée semble être prête à entrer dans la liste des joueurs qui n’ont pas réussi à s’imposer sous le maillot des Zebrette.

«J’ai signé immédiatement. Je suis très heureux d’être dans ce championnat et de pouvoir jouer pour cette équipe. J’ai choisi l’Udinese parce que j’ai reçu beaucoup d’appels du club. Pour un joueur, il est important de se sentir en confiance et de savoir que le club a un plan pour lui. Je les remercie pour cette confiance et je veux me rendre disponible immédiatement en travaillant dur.», avait pourtant déclaré le Français de 30 ans lors de son arrivée. Cela présageait de belles choses pour la suite, mais la réalité a rattrapé FloTov. Deux mois plus tard, l’ancien Marseillais affiche un total de sept rencontres disputées, dont une seule titularisation décevante contre l’Inter Milan. Aucun but inscrit, aucune passe décisive délivrée. Pire encore, il semble un peu perdu dans le système très strict et rigoureux d’Andrea Sottil, risque que nous vous avions expliqué à sa signature.

Si son entraîneur Andrea Sottil a souvent loué «la bonne condition physique» ou «les qualités techniques» de Thauvin, soulignant aussi les difficultés de s’adapter et de «changer de climat», la presse italienne commence à perdre patience après deux mois neutres, surtout que l’Udinese peine à retrouver le niveau affiché au début de saison. Un départ l’été prochain est déjà envisagé après les débuts très timides du Français en Serie A : «Si tel devait être le procès-verbal et surtout s’il venait à se confirmer, il est fort probable que Florian pourrait quitter l’équipe dès l’été prochain. Ce n’est pas facile de prendre une telle décision, mais sûrement le champion du monde 2018 n’aura guère envie de continuer sur le banc», pouvons nous lire dans la rubrique dédiée à l’Udinese de la Gazzetta dello Sport.

Gerard Deulofeu est toujours convalescent mais à côté du buteur Beto, c’est surtout le Nigérian Isaac Success qui a profité de l’absence du leader espagnol pour chambouler la rotation. Pire encore, l’entraîneur italien semble faire, de plus en plus, confiance à Simone Pafundi, jeune pépite italienne de 16 ans qui gratte aussi quelques minutes dans la hiérarchie offensive. Un symbole dur à encaisser pour Thauvin qui n’arrive définitivement pas à trouver sa place en Italie : «Le Français Florian Thauvin est le vrai point d’interrogation de cette équipe. Depuis son arrivée, il a eu le temps de s’adapter à un nouveau football, mais un mois et demi après son arrivée, il semble qu’il ne puisse pas faire un pas en avant», avait aussi écrit le même site quelques jours plus tard. La suite dans les prochains mois mais tout semble résonner comme un échec.