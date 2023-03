Udinese : les débuts timides de Florian Thauvin

La suite après cette publicité

À 30 ans, Florian Thauvin a dû quitter les Tigres et le championnat mexicain par la petite porte. Viré par les Felinos à cause de son mauvais rendement, le champion du monde 2018 n’a pas tardé à trouver un point de chute pour rebondir. « Flotov » a donc à nouveau traversé l’Atlantique pour revenir en Europe et découvrir le quatrième championnat de sa carrière : la Serie A. Recruté par l’Udinese le 31 janvier pour pallier l’absence sur blessure de Gerard Deulofeu, l’ancien Marseillais avait expliqué son choix.

Thauvin est motivé

« J’ai choisi l’Udinese parce que j’ai reçu beaucoup d’appels du club. Pour un joueur, il est important de se sentir en confiance et de savoir que le club a un plan pour lui. Je les remercie pour cette confiance et je veux me rendre disponible immédiatement en travaillant dur. (…) Je sais que le club joue habituellement en 3-5-2. Je suis ailier droit, mais plusieurs fois à Marseille j’ai joué en tant que deuxième attaquant, capable de se déplacer librement sur le terrain, derrière le premier attaquant. C’est ma position idéale. » Thauvin a dû patienter seulement cinq jours pour faire ses grands débuts avec la formation du Frioul face au Torino.

À lire

Florian Thauvin explique le choix Udinese

Un choix que son entraîneur Andrea Sottil avait expliqué le 4 février dernier. « J’ai vu un joueur motivé, qui n’est pas venu ici à Udine pour se promener. J’ai eu une impression très positive en parlant avec lui dès les premières minutes. Un jeune homme enthousiaste et un footballeur avec une grande faim, c’est le plus important. Il a une grande expérience et je ne l’ai certainement pas découvert. Il s’est rendu immédiatement disponible et sera appelé : c’est un joueur polyvalent qui peut être un trequartista (meneur de jeu, ndlr) ou un deuxième attaquant. Il peut bien combiner avec Beto et Success. Ensuite, il faudra voir qui jouera au milieu de terrain, bien sûr. » Une entrée en jeu à la 72e minute qui n’a pas empêché son équipe de s’incliner dans le Piémont (0-1).

La suite après cette publicité

Son coach ne s’inquiète pas

Depuis, Thauvin a disputé quatre matches de Serie A sans connaitre la victoire (2 nuls, 2 défaites). Entré à la mi-temps lors de son deuxième match, contre Sassuolo (2-2), Thauvin ne manquait pourtant pas d’optimisme. « C’est évidemment dommage que nous n’ayons pas gagné, mais depuis mon arrivée, j’ai vu des performances positives, avec de nombreuses occasions créées. Il est clair qu’ensuite il faut marquer le plus possible. Face à l’Inter, ce sera un match difficile, mais je crois au potentiel de l’équipe et nous ne devons pas commencer le match en nous disant qu’on est battus. Je vais bien, j’ai joué 45 minutes aujourd’hui et bientôt je serai assez en forme pour aider l’équipe. »

Face aux Nerazzurri, le 18 février dernier à San Siro, le numéro 26 n’a toutefois pas eu de réussite. Titularisé en attaque, aux côtés de Beto, le Français avait cédé sa place à l’heure de jeu. Pour le moment, le bilan du natif d’Orléans est donc plutôt timide : 0 but, 0 passe décisive, 147 minutes de jeu en 4 matches. Pas de quoi inquiéter son entraîneur Andrea Sottil. « Thauvin ? Il doit trouver sa meilleure condition, c’est naturel. C’est un joueur de haut niveau, qui élève la qualité du groupe. Je suis convaincu qu’il va nous donner un gros coup de main. » Patience donc.

La suite après cette publicité