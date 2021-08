Real Madrid : accord imminent avec Arsenal pour Martin Odegaard

Mikel Arteta est sur le point de trouver le meneur de jeu qu'il désire tant depuis quelques semaines. C'est un visage bien connu des supporters d'Arsenal qui devrait débarquer du côté de l'Emirates Stadium, cette fois-ci dans le cadre d'un transfert définitif. Selon les informations d'As, confirmées par The Athletic un peu plus tard dans la soirée de ce mardi, Martin Odegaard (22 ans) va quitter le Real Madrid pour les Gunners cet été. Ces deux médias assurent en effet qu'un accord est sur le point d'être trouvé entre la direction espagnole et son homologue anglaise, alors que le montant de cette opération devrait avoisiner les 40 M€.

La suite après cette publicité

On parle là d'un accord imminent entre les différentes parties. L'international norvégien (30 capes, 1 but) ne s'est d'ailleurs même pas entraîné avec le reste de l'effectif des Merengues ce mardi et a travaillé de son côté, en marge du groupe entraîné par Carlo Ancelotti. Sous contrat jusqu'en 2023 avec la Casa Blanca, Martin Odegaard, conscient qu'il ne bénéficierait pas d'un temps de jeu faramineux avec le Real Madrid, souhaitait revenir à Londres, où les Gunners voulaient le faire revenir. Il avait inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives en 20 apparitions avec Arsenal, lors de son prêt de 6 mois l'an passé.