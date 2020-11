Maxime Lopez commence à faire son trou à Sassuolo

Si l'AC Milan est en tête de Serie A, ce qui ravit les nostalgiques de la grande époque des Rossoneri, la véritable sensation italienne se nomme Sassuolo. Une équipe composée d'éléments prometteurs et coachée par un entraîneur aux idées offensives, Roberto de Zerbi. En allant s'imposer dimanche 2-0 sur la pelouse de Naples, l'équipe neroverde a démontré qu'il faudrait compter sur elle cette saison. Une victoire acquise sans plusieurs éléments forts, à savoir Berardi, Caputo et Djuricic, responsable jusqu'alors de 11 buts sur les 16 inscrits (avant le match face à Naples).

La suite après cette publicité

Ce qui ressemblait à un match piège s'est donc transformé en confirmation qu'il faudrait compter sur Sassuolo cette saison. Et sur Maxime Lopez. Le milieu de terrain français de 22 ans a non seulement débuté la rencontre (sa 2e titularisation cette saison), mais il a également marqué un but fantastique, en contre, en fin de rencontre, en se jouant de la défense napolitaine, avec des feintes de frappe. Un but de toute beauté qui a conclu une belle prestation. Noté 7 par La Gazzetta dello Sport et par le Corriere dello Sport, l'ancien Marseillais a séduit, notamment dans sa capacité à conserver le ballon et à jouer vers l'avant.

Maxime Lopez a convaincu De Zerbi

Interrogé à l'issue de la rencontre, Roberto de Zerbi a tressé des louanges à son joueur. « Maxime Lopez ? Je l'ai pris parce qu'il est bon, il sait jouer au football et a vécu une centaine de matches avec Marseille au Vélodrome, il sait jouer face à une pression importante. J'ai trouvé qu'il allait bien avec Locatelli. Quand tout le monde court et fait des sacrifices, alors tout le monde va bien. » Lopez a rendu à son entraîneur la confiance nouvellement accordée avec ce but et il semble s'épanouir dans le système de jeu mis en place.

Convaincu de rejoindre Sassuolo en 5 minutes par De Zerbi au téléphone lors du mercato estival, Maxime Lopez ne s'est pas trompé. Cela demande évidemment confirmation, lui qui est apparu pour l'instant à 3 reprises sous ses nouvelles couleurs. Mais le Français peut déjà se féliciter d'avoir rallié la sensation de la Serie A, toujours invaincue cette saison, et étonnante deuxième du classement.