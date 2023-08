Ligue 2 : Pau dompte Bordeaux et lance parfaitement sa saison

Alors que la première journée de Ligue 2 a commencé ce samedi pour la plupart des clubs de l’antichambre de l’élite, Bordeaux et Pau ont fait leur rentrée ce lundi. Après avoir raté la montée sur une bêtise d’un de leurs supporters, les Girondins avaient pour ambition de démarrer cet exercice 2023-2024 de la meilleure des manières. Sur la pelouse paloise, le début de rencontre a été équilibré et Zan Vipotnik aurait pu ouvrir le score mais le montant a empêché l’attaquant slovène d’inscrire son premier but en match officiel avec les Girondins. Dès lors, les locaux ont pris l’ascendant et ont fait la différence en deux minutes. Dans un premier temps, l’ancien Bordelais Henri Saivet a ouvert le score d’une frappe magistrale aux 25 mètres. Quelques secondes plus tard, Mayron George a doublé la mise d’un ballon piqué astucieux (2-0, 19e). Sonnés, les Bordelais ont essayé de se remettre la tête à l’endroit mais Barbet a encore une fois trouvé le poteau sur coup franc juste avant la mi-temps.

Au retour des vestiaires, le show Bingourou Kamara a commencé. L’ancien portier de Strasbourg s’est illustré avec une double parade impériale juste avant la mi-temps. Le gardien sénégalais s’est encore mis à l’évidence en sortant le penalty tiré par le malheureux Vipotnik (65e). Au rendez-vous pour sa première rencontre officielle sous le maillot palois, Kamara a ensuite été moins sollicité. Visiblement dans un bon jour ce lundi, Pau a pris le large grâce à l’entrant Khalid Boutaïb (3-0, 73e). Jouant le maintien cette saison, les hommes de Nicolas Usaï ont parfaitement lancé leur saison en s’offrant un match référence face à une équipe aspirant à la montée. Pour Bordeaux, le calvaire continue. Entreprenants par séquence, les ouailles de David Guion devront faire bien mieux lors de la deuxième journée avec la réception du promu Concarneau lundi prochain.