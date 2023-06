Agressions, séquestration, menaces de mort : le témoignage terrifiant de l’ex-compagne d’Antony

La suite après cette publicité

Ça commence à se gâter sérieusement pour Antony. À 23 ans, le Brésilien vient à peine de débuter sa carrière en Premier League, du côté de Manchester United (10 buts, 5 passes déicides en 47 matches, toutes compétitions confondues cette saison). Une première année mitigée, mais qui laisse entrevoir tout de même quelques espoirs. Sauf que de l’autre côté de l’Atlantique, le portrait d’Antony qui est en train d’être dépeint fait froid dans le dos.

Au début du mois, nous vous relations déjà des informations de la presse brésilienne indiquant que l’ex-compagne du joueur, la DJ et influenceuse Gabriela Cavallin, avait accusé le Red Devil de violences domestiques et de menaces. Des faits remontant au mois de mai 2023. Aujourd’hui, UOL Esporte relaie une interview que l’ancienne compagne du joueur a accordée à TV Record. Et ses propos sont glaçants, car l’agression supposée du mois de mai ne serait pas la seule commise. Un jour, alors qu’Antony conduisait sa voiture, le Mancunien aurait commis un nouvel acte grave. « Il m’a agressée, m’a plaquée contre la portière. Là, je me suis dit : 'C’est fini’ ». Mais ce n’est pas tout.

Elle a également évoqué des menaces de mort. « Si tu ne veux pas être avec moi, tu ne veux plus être avec personne. Tout va s’arrêter ici pour toi. Nous allons mourir ensemble, moi, toi et notre fils ». Un fils que Gabriela a d’ailleurs perdu pendant sa grossesse. « À ce moment-là, je suis morte, je crois. J’ai paniqué, j’ai commencé à pleurer beaucoup. J’ai accouché en 30 heures. La plus grande tristesse de ma vie et aussi la plus grande culpabilité. » Des faits qui remontraient à l’époque où Antony évoluait encore à l’Ajax Amsterdam. « Il était déjà rentré à Amsterdam, ses vacances étaient terminées. Il m’a appelé et m’a seulement dit qu’il était désolé, qu’il était très triste de ce qui s’était passé. »

Un récit glaçant

Ensuite, Cavallin raconte que, durant une agression, une prothèse mammaire en silicone s’est délogée et que le joueur a demandé de l’aide à un employé de United. « À ce moment-là, j’étais tellement essoufflée que j’ai cru que j’allais mourir. Il a commencé à voir que c’était sérieux et s’est arrêté. Il a appelé un employé de Manchester, qui est comme un homme à tout faire, et il a demandé à deux médecins de venir dans mon appartement. » Une agression qui lui aurait valu plus de 40 points de suture dans la partie interne de son sein. Elle aurait également montré au média des photos de son bras et de sa tête couverts d’ecchymoses.

Toujours dans le sordide, Antony est aussi accusé d’avoir séquestré son ex-compagne chez lui. « Il a cassé ma valise, pris mon sac à main, mon passeport. Il a cassé mon téléphone portable, il ne m’a pas laissée partir. J’ai été prisonnière de 22h à près de 3h30 du matin. Je qualifie cela de captivité privée. Je voulais juste sortir de là et il m’a dit que je ne partirais qu’après avoir tout effacé. Je pense que sa mère a appelé son physiothérapeute et lui a demandé de l’aide. Personne ne pouvait le contrôler. » De terribles confessions qui risquent d’avoir des conséquences pour le joueur de MU puisque Gabriela Cavallin a confirmé qu’elle se rendra bientôt en Angleterre pour y déposer une plainte. « J’y vais avec un avocat, une mesure de protection, des rapports, ma déposition. Si c’est nécessaire, j’irai chercher des témoins, je vais aller au club pour chercher l’employé qui a appelé les médecins, les caméras de sécurité. Je ferai tout ce qui est nécessaire. J’irai en Angleterre et je le dénoncerai pour agression, omission d’aide, captivité privée, abus psychologique, tout ce qu’il m’a fait. » Antony est prévenu.