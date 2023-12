Manchester United est complètement décimé avant d’affronter Liverpool

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent à Manchester United et c’est loin d’être terminé. Éliminé de la Ligue des Champions mardi après sa défaite à domicile face au Bayern Munich (1-0), le club anglais a terminé dernier de sa poule. Il n’est même pas reversé en Ligue Europa. Une énième pierre dans le jardin d’Erik ten Hag qui ressemble de plus en plus à une plage de galets. Le Néerlandais le sait. Dans d’autres clubs, il aurait pris la porte depuis longtemps, lui qui a déjà connu 12 défaites cette saison en seulement 24 matchs toutes compétitions confondues.

Une statistique qui met en exergue l’ampleur du manque de maîtrise collective de son équipe. Outre ces problèmes techniques, les Red Devils doivent maintenant faire face à une épidémie de blessures, alors que le derby face à Liverpool, redoutable leader de Premier League, se profile dès dimanche (17h30). Ten Hag déplorait pas mal d’absences contre les Bavarois. Après le match de C1, il en compte deux de plus avec les nouvelles blessures d’Harry Maguire, lequel revenait bien ces dernières semaines, et Luke Shaw.

Jusqu’à 13 joueurs pourraient manquer à l’appel

La célèbre formule de Jacques Chirac «les emmerdes, ça vole toujours en escadrille» s’applique parfaitement à la situation de Manchester United. Respectivement touchés à un adducteur et à la cuisse, Maguire est forfait pour dimanche, et Shaw incertain malgré l’optimisme affiché par Ten Hag en conférence de presse. Ils accompagnent un autre vice-champion d’Europe en la personne de Mason Mount, qui a raté la moitié des matchs cette saison. Marcus Rashford et Anthony Martial étaient, quant à eux, malades et absents contre le Bayern. L’Anglais était encore en proie à des vomissements ces dernières heures et devrait être indisponible, comme le Français. De son côté, Jadon Sancho n’est même plus considéré comme un élément de l’effectif.

Six autres joueurs ont même déjà déclaré forfaits. Lisandro Martinez (pied), Casemiro (cuisse), Tyrell Malacia (genou), Christian Eriksen (genou) et Amad Diallo (genou) sont à l’infirmerie depuis quelques semaines et manquent à l’effectif, alors que Bruno Fernandes, le capitaine, est lui suspendu pour affronter les Reds. Cette absence coûte cher puisqu’elle intervient à un mauvais moment de la saison. Enfin, il y a tout de même un très léger rayon de soleil puisque Victor Lindelof devrait faire son retour dans le groupe après être revenu à l’entraînement plus tôt dans la semaine.