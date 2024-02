OM : les supporters ont une dent contre Valentin Rongier

L’OM s’enfonce peu à peu dans la crise. Huitièmes de Ligue 1 et éliminés en Coupe de France, les Phocéens n’ont gagné qu’une fois en 2024 et c’était face à la modeste équipe de Thionville sur la plus petite des marges en 32es de finale de Coupe de France (0-1). Ce vendredi, les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang ont été accrochés face à un Metz mauvais (1-1). Plus tôt dans la semaine, des réunions entre les dirigeants et les supporters ont eu lieu. Ces derniers ont également pu s’expliquer avec des joueurs.

Présent à l’occasion de cette entrevue qui s’est passée dans le calme, Valentin Rongier en a pris pour son grade. Absent depuis plusieurs mois en raison d’une blessure à la rotule, le capitaine de l’OM a été ciblé par plusieurs supporters, comme le rapporte l’un de ces derniers dont les propos ont été rapportés par RMC Sport : «Rongier est celui qui a pris le plus la parole. On lui a rien dit de méchant, juste qu’il était trop lisse à l’image de cette équipe. C’est un bon gars, mais on lui a fait comprendre qu’il ne véhiculait pas l’image du club.» Des propos qui n’ont pas dû faire plaisir au milieu de 29 ans.