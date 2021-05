Juventus : personne ne veut de Cristiano Ronaldo !

La suite après cette publicité

En Italie, Cristiano Ronaldo fait la une pratiquement quotidiennement. Et si on regarde de plus près, nombreux sont les médias transalpins à évoquer un départ de la star lusitanienne dès l'été prochain. Ce, pour diverses raisons : volonté d'économiser côté dirigeants, mal-être du principal concerné à Turin, déception du Portugais quant au projet turinois etc.

De son côté, le quotidien Marca dévoile qu'aujourd'hui, le Portugais peine à trouver un point de chute, et ce alors que Jorge Mendes a commencé à prospecter. La possibilité de revenir à Madrid séduisait clairement CR7, et il a même discuté avec plusieurs anciens coéquipiers merengues à son sujet. Mais la réponse finale du club de la capitale espagnole a été claire : non.

Manchester United y a pensé

Le média espagnol explique qu'il y a aussi eu des contacts du côté de Manchester United. Les dirigeants des Red Devils n'ont pas fermé la porte de façon définitive, mais là aussi, ça s'annonce compliqué. Quant au Paris Saint-Germain, il est uniquement cité comme option plus ou moins crédible par le média ibérique, sans plus.

Une chose est sûre, Cristiano Ronaldo compte toujours évoluer au plus haut niveau et n'a pas l'intention de s'en aller rejoindre un championnat exotique et/ou moins compétitif. Son âge avancé, son salaire colossal, la situation financière difficile de beaucoup de clubs et la présence d'autres joueurs performants sur le marché ne vont pas cependant aider...