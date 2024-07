Qui est Alvaro Vallés, le futur gardien de l’OM ?

Les cages de l’Olympique de Marseille seront toujours défendues par un Espagnol la saison prochaine. Comme l’indiquent tous les médias ibériques, l’OM a trouvé un accord avec Las Palmas pour Alvaro Vallés, le portier de 26 ans, devançant d’autres clubs intéressés comme le Real Bétis. Un gardien plutôt méconnu en France, mais qui a une belle cote de l’autre côté des Pyrénées. Il lui aura d’ailleurs fallu une seule saison - la seule qu’il a disputée en première division - pour convaincre tout le monde de ses qualités, à tel point qu’il était dans une liste de 6 gardiens pistés par le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente en vue de l’Euro, même s’il n’a finalement pas été retenu.

« Il fait une grande saison et aurait tout à fait sa place en sélection », avait expliqué le coach de la Roja en janvier. Il faut dire qu’il a été très bon, surtout sur la première partie de saison, avant de chuter légèrement sur la deuxième partie de l’exercice 23/24, comme son équipe. C’est un excellent gardien sur sa ligne, capable de sortir des arrêts réflexe aussi brillants que surprenants. C’est clairement sa force principale, et nul doute qu’il régalera le public du Vélodrome avec des interventions décisives sur sa ligne de but pour éviter des buts des rivaux de l’OM.

Un gardien excellent sur sa ligne

Les chiffres illustrent bien sa belle saison. A la trêve hivernale, il était le gardien qui avait encaissé le moins de buts en Liga (15 buts concédés en 18 rencontres). Une véritable performance pour un portier jouant dans un club qui ne fait pas partie du gratin du championnat espagnol. Il était aussi le gardien avec le pourcentage d’arrêts le plus élevé en Europe, stoppant 82.56% des tirs réalisés par les adversaires. À la trêve, il avait évité 10,3 xG des équipes rivales - en gros, il a évité 10 buts - un chiffre impressionnant.

C’est aussi un gardien plutôt à l’aise balle au pied, dans la tradition des gardiens espagnols qui sortent ces dernières années. Il a tout de même certains points à améliorer, comme ses sorties aériennes, surtout dans un championnat assez physique comme la Ligue 1. Mais nul doute que le gardien, qui a eu un parcours assez compliqué, dispose d’un mental à toute épreuve. Jamais considéré comme important dans les équipes de jeunes du Séville FC ni du Bétis, il a aussi eu du mal à se faire une place à Las Palmas. À 24 ans, il était encore remplaçant en D2, et a su attendre dans l’ombre. Les médias couvrant l’actualité de Las Palmas le présentent aussi comme un joueur extrêmement professionnel, prenant beaucoup soin de son corps. Espérons pour les Marseillais qu’il sera à la hauteur de sa réputation !