Mathieu Bodmer dénonce l'attitude les joueurs du PSG

Quelques jours après sa piteuse élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid, le Paris Saint-Germain a encore réussi à écoeurer ses supporters. Lamentable sur la pelouse de l’AS Monaco, le club de la capitale s’est lourdement incliné (0-3) et ses joueurs ont tous démissionné sur le pré. Une attitude qui a fortement déplu à Mathieu Bodmer.

La suite après cette publicité

« Normalement, quand t'es sur le terrain, au bout de vingt minutes, tu vois ça, ce n'est pas possible. Moi, je suis sur le terrain, c'est sûr que je m'embrouille avec un coéquipier. Et je pense qu'à la mi-temps, je suis à deux doigts de me battre avec quelqu'un, parce que c'est honteux ce qu'ils ont fait hier en première période », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.