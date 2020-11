OM : les South Winners dézinguent les joueurs et la direction

Défaits aisément sur la pelouse du FC Porto mardi soir pour leur troisième match de poules de Ligue des Champions, les joueurs de l’Olympique de Marseille ne s’en sortent plus et voient les violents cauchemars des saisons européennes précédentes refaire surface. En s’inclinant lourdement (3-0), les hommes d’André Villas Boas ont égalé le nombre de défaites consécutives d’Anderlecht dans cette compétition (12). Une triste et humiliante performance que n’a pas manqué de commenter le groupe de supporters phocéen « South Winners 1987 ». Ils sont visiblement très déçus par ce qu’ils ont vu lors de ce 3e match, mais pas surpris.

« Que dire…? Les mots manquent pour décrire ce que nous avons enduré à l’occasion de cette troisième journée de Champions League. Une insulte au football, à l’institution OM, à nos 120 ans d’histoires, à nos couleurs, à tout le peuple marseillais. Mais ce fiasco était malheureusement prévisible et attendu. La marche est définitivement trop haute quand on propos de telles prestations plus catastrophiques et affligeantes les unes que les autres » est-il écrit dans ce compte rendu du match. Pour tenter de justifier cette situation, ces derniers n’ont pas fait dans la demi-mesure. « La réalité est sans appel : finances catastrophiques, faible investissement mal utilisé et dilapidé. Des salaires de stars offerts à des joueurs qui n’en sont pas…..et voici que nous sommes revenus dans les mêmes conditions que la fin de l’ère Dreyfus ». Les prochains jours risquent d'être compliqués sur la Canebière...