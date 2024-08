Le FC Barcelone accélère pour 5 départs

C’est peu le tube de l’été au FC Barcelone. A chaque mercato estival, les pensionnaires du Camp Nou ont des problèmes financiers et doivent sacrifier plusieurs joueurs. Pour cette cuvée 2024, les indésirables se nomment Ansu Fati, Ilkay Gündogan, Clément Lenglet, Mikayil Faye ou encore Vitor Roque. Les Blaugranas leur ont fait comprendre qu’ils ne comptent pas sur eux cette saison et qu’il serait donc préférable d’aller voir ailleurs. Si pour la majeure partie cela est lié à des raisons sportives, pour certains, comme "Gundo", l’idée est de se séparer de son gros salaire. Les Culés ont décidé de s’en séparer un an seulement après son arrivée libre en provenance de Manchester City.

La suite après cette publicité

Son départ permettra aussi au club catalan d’inscrire en Liga certains éléments, dont la recrue Dani Olmo. Opposé à cette décision dans un premier temps, l’Allemand a fini par accepter la décision des Barcelonais après une réunion avec son entraîneur Hans Dieter Flick. Ce dernier lui a expliqué qu’il ne lui garantirait pas le même temps de jeu qu’avec Xavi cette saison. Mundo Deportivo précise aussi que depuis sa sortie médiatique sur l’erreur de Ronald Araujo face au PSG en Ligue des champions la saison dernière, le milieu s’était mis à dos une partie du vestiaire blaugrana. Pour toutes ces raisons, l’Allemand, qui se sent pourtant bien avec sa famille en Espagne, a cédé à la pression de sa direction.

À lire

L’Athletic Club menace le FC Barcelone d’aller en justice pour Nico Williams !

Le Barça veut boucler 5 départs rapidement

Hier, Relevo et plusieurs médias ibériques ont annoncé qu’il a accepté de s’en aller. Al-Ittihad a été cité comme un point de chute possible. Mais le joueur, lié aussi au Qatar et à Galatasaray, n’est visiblement pas intéressé. En revanche, il veut revenir à Manchester City. La porte est ouverte de son côté. Mais elle l’est aussi du côté de Pep Guardiola, qui tient le joueur et l’homme en haute estime. Le dossier est d’ailleurs en excellente voie et cela pourrait être bouclé rapidement. Outre "Gundo", Vitor Roque est aussi un candidat au départ. Après seulement six mois en Espagne, l’espoir brésilien n’entre déjà plus dans les plans des Culés.

La suite après cette publicité

Le Sporting CP et le Betis sont à la lutte pour essayer de le recruter. Le Barça espère limiter la casse et en tirer 30 millions d’euros bonus compris. Concernant Clément Lenglet, l’Atlético de Madrid est séduit. Mais ce dossier traîne en longueur. Mundo Deportivo annonce d’ailleurs que si aucun accord n’est trouvé avec les Colchoneros, le Français n’acceptera pas de prolonger pour baisser son salaire. Une issue positive est néanmoins espérée. Ansu Fati, lui, a les faveurs de Fenerbahçe et du Séville FC. De son côté, Mika Faye a une longue liste de prétendants. Lille et Rennes sont visiblement sur le coup pour Sport. Pour rappel, le Barça demande 15 millions d’euros pour lui. A quelques encablures de la fin du mercato, les Culés poussent donc pour 5 départs…voire plus.