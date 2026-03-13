Ces 10 pépites qui ont explosé en Ligue 1 en 2026 !

Rémi Himbert (Olympique Lyonnais/18 ans)

Dernier prodige de la formation lyonnaise, Rémi Himbert est la pioche surprise de Paulo Fonseca. Alors qu’Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez semblaient en avance par leur récurrence dans les groupes lyonnais sur ce début de saison, le natif de Saint-Avold a totalement changé son destin en 2026. S’imposant par son travail et son talent, il a débuté contre Brest, les Young Boys de Berne et Metz par de courtes apparitions avant d’avoir vraiment sa chance contre le PAOK Salonique (4-2). Titulaire, il a marqué, obtenu un penalty et aidé les siens à chercher la victoire. Avec 3 buts en 10 matches avec l’Olympique Lyonnais, il est désormais un élément stable du groupe et reste sur de solides prestations à l’image de son but contre l’Olympique de Marseille ainsi que son offrande pour Roman Yaremchuk et son but dans le temps additionnel contre Lens.

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Soriba Diaoune (Lille OSC/18 ans)

Profitant lui aussi des blessures pour s’exprimer, Soriba Diaoune est de plus en plus utilisé en 2026. Auteur notamment d’un but précieux contre Auxerre en Ligue 1 et d’une passe décisive pour Olivier Giroud en Ligue Europa, l’ailier fait souvent des différences côté gauche. Virevoltant, il offre un autre profil percutant que Matias Fernandez-Pardo au club nordiste, là où Osame Sahraoui et Ethan Mbappé enchaînent les blessures tandis que Félix Correira, Marius Broholm et Gaëtan Perrin sont dans un autre registre. Face à une concurrence rude, il arrive à gratter du temps de jeu même s’il n’arrive pas à encore être régulier dans les apparitions. Toutefois, le potentiel est désormais affirmé.

Believe Munongo (FC Metz/16 ans)

Lanterne rouge avec seulement 3 victoires, onze points de retard sur le premier relégable et six unités de moins que le barragiste, le FC Metz vit une saison cataclysmique. Si peu de choses positives sont à retenir de cet exercice où les Mosellans n’ont récolté que 13 points, Believe Munongo fait partie des satisfactions. Jeune milieu de terrain de 16 ans, ce pur produit de la formation grenate est en train de gagner sa place avec ses performances. Lancé contre l’Olympique Lyonnais le 25 janvier dernier, son entrée a permis à Metz de faire douter les Gones en gagnant la bataille du milieu pendant un petit moment. Derrière, il a débuté 4 matches sur 6. Né le 23 novembre 2009, le plus jeune joueur à débuter en Ligue 1 cette saison se distingue par ses qualités physiques et de récupération, mais aussi par sa faculté à calmer le tempo et d’amener les transitions. Apportant de la structure au FC Metz dans l’entrejeu, il est devenu un atout pour son équipe dans la difficile mission maintien.

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Rayan Fofana (RC Lens/20 ans)

Le centre formation lensois a également de bons arguments avec Rayan Fofana. Arrivé dans le nord de la France en 2019, le jeune attaquant avait été lancé en fin de saison dernière, mais obtient plus d’importance cette saison. Son début d’exercice est d’ailleurs solide avec 2 buts et 1 passe décisive lors des 5 premières journées. Attaquant physique, rapide et souvent bien placé, il revient fort en 2026 où il est une bonne alternative au trio Thauvin - Édouard - Saïd. Pouvant jouer dans un duo offensif ou seul, il reste sur 3 buts lors de ses 5 dernières apparitions contre Marseille et le Paris FC (doublé).

Stephan Zagadou (Le Havre/17 ans)

Petit frère de Dan-Axel Zagadou, ancien joueur du Borussia Dortmund désormais au VfB Stuttgart, Stephan Zagadou est l’une des révélations de ces dernières semaines au Havre. Arrivé au club en 2023 en provenance de Créteil, le défenseur central reste sur 5 apparitions en 6 matches où il a formé un bon trio avec Arouna Sanganté et Gautier Lloris. Doté d’une bonne lecture de jeu, propre dans ses interventions, précieux dans le jeu aérien, il a même marqué le 8 février contre Strasbourg son premier but en Ligue 1. Avec lui et une belle part laissée à la jeunesse, Le Havre entend réussir sa mission maintien.

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Ismaëlo Ganiou (RC Lens, 20 ans)

Il est l’un des joueurs les plus âgés de cette sélection puisqu’il fêtera ses 21 ans ce samedi. Formé à Lens, Ganiou avait été vendu en 2024 à Padova (Serie C à l’époque), autre propriété de Joseph Oughourlian (Lens avait atteint son quota de joueurs prêtés). C’est finalement en seconde partie de saison dernière à Annecy, en prêt, que le défenseur central a fait ses armes en disputant 14 matchs de L2 pour 1 but et 2 passes décisives. Lens l’a racheté cet été, et c’est la grave blessure de Jonathan Gradit qui lui a offert de l’espace à partir de novembre. Ganiou s’est imposé avec personnalité dans le onze de Pierre Sage, souvent très élogieux à son égard. L’international burkinabé a peut-être réalisé que sa carrière pouvait prendre une nouvelle tournure, d’où son choix de se diriger vers l’équipe de France Espoirs désormais.

Nidal Čelik (RC Lens, 19 ans)

Considéré comme l’un des plus gros talents de la nouvelle génération bosnienne, Nidal Celik avait quitté le FK Sarajevo pour Lens l’été dernier contre un chèque de 2,5 millions d’euros (un record pour un joueur venant du championnat bosnien). Sur le banc en début de saison, le défenseur de 19 ans avait même perdu sa place chez les Espoirs bosniens. Sous l’effet de la blessure de Baidoo, Pierre Sage lui avait offert une chance face au Paris FC mi-février (4-0), rencontre durant laquelle il avait été à son avantage. S’il a connu quelques trous d’air face à Monaco et l’OL, Celik a aussi montré qu’il avait la qualité pour être ici.

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Kaïl Boudache (Nice, 19 ans)

Son pied gauche soyeux n’a pas pu échapper à quiconque aurait vu un match de Nice en 2026. Né en 2006, l’ailier franco-algérien a tout de suite tapé à l’oeil de Claude Puel, qui lui a offert ses premières minutes et ses premières titularisations en février. Boudache lui a bien rendu en marquant face à Montpellier en Coupe de France (2-3), puis face à Lorient pour son premier but en Ligue 1 (3-3). L’ailier droit compte une sélection en équipe de France U17, mais il ne serait pas impossible de le voir reporter le maillot tricolore dans les semaines à venir.

Mamadou Coulibaly (Monaco, 21 ans)

Il est le doyen de cette liste. Aperçu furtivement sous le maillot de Monaco lors des deux dernières saisons, Mamadou Coulibaly s’est surtout révélé au cours des derniers mois. Le milieu de 21 ans a enchaîné les titularisations sous les ordres de Sébastien Pocognoli, et il compte désormais 2 buts pour 3 passes décisives en 17 rencontres de Ligue 1. Il avait notamment brillé face à Rennes et Lens ces dernières semaines. Passé par l’équipe de France U20 en 2024, il pourrait être appelé en Espoirs lors des prochains rassemblements.

Aladji Bamba (Monaco, 19 ans)

Lui aussi est un gamin du club. Arrivé à 15 ans au centre de formation en provenance de Blois, Aladji Bamba continue de prendre de l’épaisseur dans le groupe de Sébastien Pocognoli. Le technicien belge l’a titularisé lors des 4 derniers matchs, et le milieu de 19 ans lui a plutôt bien rendu sur le terrain. L’international U20 tricolore avait livré un match plus que convaincant lors de la victoire monégasque face au PSG le week-end dernier (1-3), mais aussi lors de la manche retour en Ligue des Champions. Il confirme le savoir-faire monégasque en matière de formation.