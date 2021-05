Les nommés pour les Trophées UNFP de la saison 2020/2021

La suite après cette publicité

La fin de la saison rime avec les trophées UNFP. Comme tous les ans (ou presque puisqu'en raison de la pandémie de Covid-19 et de l'arrêt des championnats, il n'y a pas eu de cérémonie l'année dernière), la Ligue vient de dévoiler les différents noms qui vont se disputer les nombreux titres décernés. Avant de connaître officiellement le champion de France de Ligue 1, voilà déjà un aperçu de ce que seront ces récompenses car cette année, contexte sanitaire oblige, il n'y aura pas de cérémonie. Les trophées tomberont au compte-gouttes à partir du 15 mai pour la Ligue 2 BKT, et du 20 mai pour la Ligue 1.

Dans la catégorie du meilleur joueur de l'année, il n'y a pas vraiment de surprise puisqu'on retrouve le tenant du titre et sacré il y a deux ans, Kylian Mbappé. Le Parisien a tout de même aligné 25 buts et 7 passes décisives en 29 rencontres et sera l'un des grands favoris. Il se mesurera à son partenaire Neymar, nommé alors qu'il n'a disputé que 16 rencontres de championnat cette saison. Enfin, Memphis Depay (OL), Burak Yilmaz (LOSC) et Wissam Ben Yedder (AS Monaco) seront des outsiders très intéressants.

Galtier se succédera-t-il à lui même ?

Le trophée du meilleur entraîneur ne devrait quant à lui pas être très disputé. Christophe Galtier (LOSC), en course pour le titre de champion de France, part comme le grand favori et pourrait donc être son propre successeur puisqu'il avait gagné il y a deux ans. Il aura en face de lui Niko Kovac (AS Monaco) et Franck Haise (RC Lens) qui apparaissent comme les deux techniciens capables de jouer les trouble-fêtes. Rudi Garcia et Christophe Pélissier (FC Lorient) sont aussi nommés pour cette récompense.

Enfin, la dernière catégorie reine sera le trophée de meilleur espoir et ici la lutte s'annonce plutôt serrée. Car si Eduardo Camavinga (Stade Rennais) aurait été l'immense favori l'an dernier, c'est beaucoup moins vrai cette saison. Il sera en concours avec Amine Gouiri (OGC Nice), les Monégasques Sofiane Diop et Aurélien Tchouaméni, ainsi que le Lyonnais Maxence Caqueret. Qui succédera à Kylian Mbappé, vainqueur il y a deux ans et enfin trop vieux pour cette catégorie ? Réponse à partir du 20 mai prochain.

Les différentes catégories :