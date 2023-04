Barça : l’anecdote croustillante de Gerard Piqué sur Pep Guardiola

Durant sa carrière de footballeur, Gerard Piqué aura multiplié les frasques. Et sa dernière anecdote révélée au sujet de son ancien entraîneur au Barça, Pep Guardiola, en est la parfaite illustration. Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, l’ancien international espagnol a en effet indiqué que le technicien catalan l’avait sanctionné à l’époque, après avoir vu une photo de lui en train de se balader en manches courtes… dans la neige.

«Une fois, il neigeait et faisait extrêmement froid à Barcelone, mais je portais quand même des manches courtes. Une photo de moi est apparue, Pep l’a vue et m’a incendié. Il m’a infligé une amende d’environ 12 000€, ne m’a pas convoqué pour le match suivant et m’a fait payer le restaurant pour toute l’équipe», a indiqué l’ancien joueur officiellement retraité depuis novembre dernier, avant de poursuivre. «À l’époque de Pep, je sortais toujours pour faire la fête, sauf les jours et veilles de match. Il me disait de ne pas le faire, mais je continuais. Puis il le découvrait et ne me convoquait par pour le match d’après. Mais au final nous avions une excellente relation.»

