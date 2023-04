Chelsea : les premières décisions fortes de Mauricio Pochettino

La suite après cette publicité

L’heureux élu. Depuis plusieurs semaines maintenant, Chelsea est à la recherche de celui qui sera son nouvel entraîneur. Après Thomas Tuchel, qu’ils ont viré un peu trop vite, et Graham Potter, qui était une fausse bonne idée, Todd Boelhy et ses équipes ne voulaient pas se tromper. Pas question pour eux de se précipiter. Ils ont d’ailleurs décidé de nommer Frank Lampard, ancien de la maison, en tant qu’entraîneur intérimaire jusqu’à la fin de la saison. Cela leur a laissé le temps de se lancer sur diverses pistes puis d’enchaîner les entretiens d’embauche.

Pochettino ne chôme pas

Luis Enrique et Julian Nagelsmann ont ainsi eu un rendez-vous avec les dirigeants. Le premier était prêt à prendre les commandes de l’équipe dès que possible. Le second, favori des Blues, voulait digérer son échec au Bayern Munich avant de se lancer dans un nouveau projet. Finalement, aucun des deux ne va, a priori, s’asseoir sur le banc de Chelsea la saison prochaine. En effet, la presse anglaise annonce en chœur qu’ils ont été devancés par Mauricio Pochettino. Brillant durant les entretiens, l’Argentin a impressionné. Ses expériences de la Premier League et du haut niveau ont été appréciées. Ses qualités humaines aussi visiblement.

À lire

Le PSG paye toujours Mauricio Pochettino

Priorité des nouveaux propriétaires, l’entraîneur, libre depuis son départ du PSG, va débarquer une fois la saison terminée. Le London Evening Standard a d’ailleurs précisé qu’il aura une discussion avec Frank Lampard, afin que le passage de témoin se fasse en bonne intelligence. S’il n’est pas encore sur le banc de Chelsea, Pochettino travaille déjà en coulisses. Courtisé par Tottenham et le Real Madrid, il a déjà quelques idées précises concernant les Blues. Tout d’abord, il souhaite apporter des changements au sein du staff. Il veut logiquement travailler avec ses hommes de confiance.

La suite après cette publicité

Il va changer des choses dans le staff

Le London Evening Standard explique que l’Argentin va être rejoint par ses adjoints Jesus Perez et Miguel D’Agostino, ainsi que l’entraîneur des gardiens, Toni Jimenez, et son fils Sebastiano Pochettino, préparateur physique. Outre Billy Reid, qui a suivi Graham Potter, et Anthony Barry, qui a rejoint Thomas Tuchel au Bayern Munich; Bruno Saltor, Bjorn Hamberg et Ben Roberts vont être mis dehors. En ce qui concerne les joueurs, Mauricio Pochettino va également avoir des choix importants à faire dans les prochains mois.

Il devra notamment se positionner concernant João Félix, dont l’option d’achat est fixée à 100 millions d’euros. Mais les Blues espèrent faire baisser le prix du Portugais, qui n’a pas totalement convaincu, à 77 millions d’euros. Pochettino va devoir trancher dans un sens comme dans l’autre. Idem pour les éléments en fin de contrat ou sous contrat jusqu’en 2024. Avec la venue du technicien argentin, toutes les cartes vont être redistribuées. C’est par exemple le cas pour Christian Pulisic. Football London explique que Pochettino a toujours été un grand fan du joueur.

La suite après cette publicité

Il a déjà des idées pour le mercato

Selon le média anglais, il ne serait pas étonnant que le nouvel homme fort des Blues le retienne. Pochettino aura aussi son mot à dire concernant les recrues. Ce n’est pas un secret, la priorité des Blues est de recruter un n°9. Harry Kane, que connaît très bien l’Argentin pour l’avoir dirigé à Tottenham, est ciblé. Chelsea pense que la présence de Pochettino est un plus pour convaincre l’Anglaise, courtisé par le PSG, le Bayern Munich et MU. Le futur entraîneur des Blues devra mouiller le maillot pour le faire signer, bien que les Spurs souhaitent le vendre à prix d’or à la concurrence.

Victor Osimhen est aussi sur la liste des souhaits de Mauricio Pochettino selon Football London. Mais comme Kane, il faudra débourser une fortune pour l’enrôler. En cas d’échec, le média anglais ajoute que Pochettino a déjà d’autres noms en tête. Il pense aussi à donner plus de responsabilités à Armando Broja. Il a aussi son avis concernant Romelu Lukaku, qui va revenir après un prêt peu concluant à l’Inter Milan. Selon le Telegraph, la porte est ouverte si le Belge est prêt à se relancer. Le coach ne serait pas non plus contre le fait d’avoir un nouveau gardien pour concurrencer Kepa. Edouard Mendy paraît condamné. Les noms d’André Onana (Inter), Giorgi Mamardashvili (Valence), Gregor Kobel (Borussia Dortmund) et David Raya (Brentford) ont été mentionnés. Pochettino n’est pas encore à Chelsea. Mais c’est déjà presque comme s’il était déjà là.