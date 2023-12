Le Real Madrid en passe de recruter Caylan Vickers !

Tenu en échec samedi soir face au Real Bétis (1-1), le Real Madrid a encore de grandes échéances à venir durant ce mois de décembre, dont un dernier match de poule en Ligue des Champions à jouer contre l’Union Berlin (12/12, 21h). Après ça, les Madrilènes pourront attaquer l’hiver et le fameux marché des transferts. Dans le viseur du club espagnol, un jeune crack de 18 ans, professionnel depuis le mois de juillet dernier seulement !

En effet, selon The Sun, le Real Madrid serait en pôle position, après avoir doublé Arsenal notamment, pour signer Caylan Vickers. La pépite de Reading ne compte pourtant que 11 matchs en League One (3e division anglaise), mais met tout le monde d’accord outre-Manche. Auteur de 2 buts et une passe décisive en 4 rencontres d’EFL Trophy, le milieu offensif pourrait rejoindre la capitale espagnole cet hiver, en intégrant l’équipe B dans un premier temps. Reading, à court d’argent, ne demanderait qu’un million d’euros. Les Gunners, également sur le dossier, seraient finalement largués.