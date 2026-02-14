Ligue 1 : le LOSC concède un nul frustrant face à Brest et poursuit sa série noire

Depuis plusieurs mois, le LOSC est en pleine dégringolade. Après s’être qualifié difficilement pour les barrages de Ligue Europa, le club nordiste a été éliminé en Coupe de France et restait sur cinq matches sans victoire dans l’élite. Forcément, pour ne pas entériner leurs espoirs d’Europe en fin de saison, les Dogues se devaient de l’emporter ce samedi à domicile contre Brest. En délicatesse cette saison, les Bretons alternent entre le bon et le moins bon. Une réalité qui les fait stagner dans le ventre mou de Ligue 1. Et malgré cette donne, il est toujours délicat d’affronter des Ty-Zefs qui ont des qualités à faire valoir sur le terrain.

Pourtant, les Brestois n’ont rien montré en début de rencontre. Asphyxiés par leurs hôtes, les hommes d’Eric Roy n’ont pas réussi à conserver le ballon et ont vu le LOSC faire le siège de leur moitié de terrain. Après plusieurs tentatives des Lillois sur des frappes peu dérangeantes, Coudert a dû s’employer sur une tête dangereuse de Fernandez-Pardo (10e). Avec une nette possession en sa faveur, le club nordiste a continué de pousser pour essayer d’aller ouvrir le score rapidement. Contre des Brestois trop tendres et sans inspiration pour ressortir le ballon, Lille n’a pas réussi à trouver la faille malgré une possession très stérile et quelques opportunités timides.

Brest a surpris le LOSC au retour des vestiaires

Au retour des vestiaires, le rapport de force s’est inversé. Beaucoup plus incisifs, les Brestois, visiblement revigorés par la causerie de mi-temps d’Eric Roy, ont commencé à mettre la pression sur les Dogues. Et cela leur a permis de se procurer leurs premières occasions dans une rencontre plus difficile à maîtriser pour Lille. Après plusieurs incursions de Labeau-Lascary ou Del Castillo, le SB29 a même réussi à trouver la faille. Trouvé en retrait, Labeau-Lascary n’a pas hésité et a enroulé une frappe merveilleuse qui a figé Berke Ozer (0-1, 58e). Un but qui a eu le mérite de réveiller les locaux. Sous l’impulsion de leurs fidèles supporters et de l’entrée de Gaëtan Perrin peu après l’heure de jeu, les Lillois sont vite revenus dans la rencontre.

Cinq minutes après son entrée en jeu, la recrue hivernale des Dogues a égalisé sur une frappe tendue du droit après un centre de Correia et une belle feinte d’Haraldsson. Affichant une bien meilleure mine que lors du premier quart d’heure de la seconde période, Lille a poussé pour renverser Brest et arracher la victoire. Finalement, sans parvenir à se procurer de véritables occasions face à des Brestois attentifs, le LOSC est resté muet et a enchaîné avec un sixième match sans victoire en Ligue 1. Bruno Genesio égale ainsi sa pire série dans l’élite depuis 2018, où il avait enchaîné trois défaites et autant de matches nuls avec l’OL. Au classement, Lille reste cinquième et compte toujours six points de retard sur Marseille, quatrième. Brest stagne à la 12e place.