Les indiscrétions d’Arthur Melo sur Ronaldo et Messi

Les joueurs ayant eu la chance d’évoluer avec Messi et Ronaldo dans leur carrière sont peu nombreux. Désormais à la Juventus après son départ du Barça, Arthur fait partie de l’un d’eux. Le milieu brésilien a donné son ressenti sur les deux hommes aux neuf Ballons d’or.

Dans une interview accordée à la chaîne Desimpedidos, Arthur Melo a raconté comment Messi et Cristiano étaient dans le vestiaire. « Ce sont deux leaders. (…) Chacun a sa propre façon de montrer son leadership. Leo le montre avec des gestes, même si cela n'en a pas l'air. Beaucoup de gens pensent que non, mais sur le terrain, il le montre quand il reçoit le ballon, avec cette soif de marquer, avec le désir de gagner le match » a-t-il déclaré sur le numéro 10 argentin. L’international brésilien estime que Ronaldo est, lui, plus extraverti. « Cris est un garçon qui s'exprime davantage avec ses bras, avec des mots. (…) Dans le vestiaire, il est très participatif. Il a des gens avec lesquels il a plus d’affinités. Il s'entend bien avec tout le monde dans le vestiaire. Il parle à tout le monde. » Interrogé sur son choix entre les deux superstars, le milieu de 24 ans a une légère préférence pour le Portugais. « C'est difficile. Dans un match, l'un te marque cinq buts et l'autre aussi. Tous deux sont de bons leaders. Mais je choisis Cristiano, parce que nous jouons ensemble » a-t-il précisé.