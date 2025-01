Premier League : Liverpool garde son avance, Arsenal s’impose in extremis, Bournemouth écrase Nottingham Forest

La 23e journée de Premier League promettait beaucoup de surprises, avec beaucoup de concurrents à l’Europe et avant un choc entre Manchester City et Chelsea (18h30). Leader, Liverpool a facilement confirmé contre Ipswich Town grâce à des réalisations de Szoboszlai, Salah et un doublé de Gakpo (4-1, 11e, 35e, 44e et 66e) pour rester en tête de la Premier League et à six points d’écart avec Arsenal. 18es, les Tractor Boys sont toujours relégables, à égalité de points avec les Wolves, avant de recevoir Southampton.

En grande difficulté à Wolverhampton, les Gunners ont eu bien du mal à aller s’imposer au Molineux Stadium. Réduits à dix pendant plus d’une mi-temps en raison d’un carton rouge polémique pour Lewis-Skelly (43e), les Londoniens ont finalement arraché la victoire grâce à une reprise de Calafiori (1-0, 74e), alors que les Wolves venaient également d’êtres réduits à dix. Les Gunners restent deuxièmes et toujours dans la course au titre, avant un choc contre Man City, et plombent les Jaune et Noir aux portes de la relégation.

Newcastle assure, Everton enchaîne enfin

Juste derrière, Nottingham Forest est tombé lourdement sur la pelouse de Bournemouth grâce au superbe duo Kluivert-Ouattara. L’ex-Lorientais a inscrit un triplé, après l’ouverture du score de l’ex-Niçois. En fin de match, Semenyo a alourdi le score pour les Cherries (5-0, 90e+1), qui remontent provisoirement au 6e rang et freinent Forest (5-0), toujours assuré de rester sur le podium à l’issue de la journée. Pour compléter les places en C1, Newcastle a renversé Southampton (4e).

Ils étaient pourtant menés après une belle tête de Bednarek (1-0, 10e), mais grâce à un doublé d’Isak et à une réalisation de Tonali en seconde période (3-1, 51e), les Magpies restent provisoirement au 4e rang avant le résultat de Chelsea et ont enfoncé les Saints au dernier rang du classement. Enfin, Everton (16e) peut souffler et s’éloigne de la zone rouge grâce à sa victoire à Brighton (9e) sur un penalty de l’ex-Marseillais Ndiaye (1-0, 42e).