CAN 2021 : le communiqué de la CAF après la polémique lors de Tunisie-Mali

La suite après cette publicité

Un match qui a fait couler beaucoup d'encre. Mercredi après-midi, le Mali a disposé de la Tunisie (1-0) dans un match marqué par une énorme polémique. Après avoir fait l'erreur de siffler la fin de la rencontre à la 85e minute avant de la reprendre, l'arbitre M. Janny Sikazwe a mis fin à la partie à la 85'45', en avance donc et sans temps additionnel ! De quoi rendre fous les Aigles de Carthage qui ont depuis déposé une demande de réserve pour contester cette défaite. Et au lendemain de cette scène lunaire, la CAF a décidé de réagir via un communiqué.

«A propos du match de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies ayant opposé le Mali à la Tunisie à Limbe le 12 janvier 2022, la CAF a recueilli tous les rapports nécessaires auprès des officiels présents à cette rencontre. Ces documents sont actuellement transmis aux organes spécialisés compétents de la CAF. En attendant leurs conclusions, la CAF ne fera pas d'autres commentaires», a écrit l'instance. La Confédération africaine de football est donc sur le coup. Reste désormais à savoir quelles décisions seront prises pour cette partie...