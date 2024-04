L’OM enchaine face à Toulouse

Rennes, PSG, Lille. Le triptyque marseillais en Ligue 1 entre ses qualifications en Ligue Europa a accouché de 0 point. Mais le peuple phocéen a pu se régaler et vibrer comme jamais jeudi soir à l’Orange Vélodrome avec la qualification pour la demi-finale de la Ligue Europa. L’entraîneur Jean-Louis Gasset espère surfer sur cette euphorie pour enchaîner en championnat et continuer à croire à une place européenne.

Mais il faudra batailler sur la pelouse d'un Toulouse retrouvé, qui vient d'enchainer 2 victoires et 1 nul en Ligue 1, se donnant un peu d'air dans la bataille du maintien. Mieux, en cas de succès contre l'OM, les deux clubs seraient à égalité de points.

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici trois cotes*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

L’OM bat le TFC (cote à 2,50)

Le succès attire le succès. Alors porté par l’euphorie de sa qualification européenne, l’OM a toutes les chances de s’imposer à Toulouse. Quand bien même la plupart des joueurs ont fini la rencontre contre Benfica en claudiquant ou totalement exténués. Gasset va souffler sur les braises de l’exploit européen pour motiver ses troupes à retrouver le succès en L1, face à une équipe qui n’a pas réussi à gagner ses deux derniers matches à domicile.

Moumbagna marque (cote à 3,50)

Il est celui qui a redonné l’espoir au peuple marseillais jeudi soir, en marquant de la tête. Entré en jeu en seconde période, le Camerounais pourrait donc être titulaire à Toulouse. Et souvent pour les buteurs, un but en appelle d’autres. Déjà buteur contre Metz et Clermont cette saison, il aime les équipes du deuxième partie de tableau. Alors pourquoi pas !

L’OM mène à la pause et à la fin du match (cote à 3,65)

Vous l’aurez compris, on croit à un succès marseillais en terre toulousaine, malgré le net regain de forme du Téfécé lors des 3 dernières journées. On voit même bien l’OM prendre le large dès la première période, avant de serrer le jeu en deuxième période pour sceller la victoire.

