PL : MU retrouve la victoire contre Newcastle

Les Red Devils peuvent souffler. Après deux matches de suite sans gagner, dont une dernière défaite à Aston Villa (2-1), Manchester United devait se ressaisir contre Newcastle United afin de remonter dans les premières places. Bien lancé dans leur match, malgré les absences liées aux blessures et à la CAN, dont celles de Bruno Fernandes, de Mbeumo et de Diallo, les hommes de Ruben Amorim ont ouvert le score grâce à une belle reprise de Dorgu (1-0, 24e).

Série en cours Plus de statistiques Man United D N V N V Newcastle N V D N V

Une entame de match parfaite, bien que Manchester United aurait pu faire la différence avant la pause, mais manquait encore trop d’occasions. Ce qui a redonné de l’espoir aux Magpies en deuxième période, mais Gordon, puis Joelinton ne parvenaient pas à battre Lammens (68e, 80e). Ce score aura suffi pour MU, qui remonte provisoirement à la 5e place avant d’affronter les Wolves. De son côté, Newcastle reste bloqué dans le milieu de tableau et devra aller s’imposer à Burnley.