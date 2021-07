Le Stade Rennais s'offre Kamaldeen Sulemana

Récemment interrogé sur le mercato rennais, Bruno Genesio avait fait le point sur les priorités rouge-et-noir. « On a une deuxième priorité qui est celle de remplacer Steven Nzonzi au poste de milieu défensif et on en a une troisième qui est celle d’avoir un joueur offensif polyvalent pour étoffer l’effectif dans ce domaine. Les dossiers avancent et peut-être que d’ici le départ en Espagne, on aura une belle surprise. »

Eh bien la surprise, c’est la signature du jeune Ghanéen Kamaldeen Sulemana (19 ans, 10 buts, 8 passes décisives en 30 matches, toutes compétitions confondues), attaquant de Nordsjælland. Fortement courtisé par l’Ajax Amsterdam, ce dernier a finalement choisi d’atterrir en Bretagne. Le SRFC vient d’ailleurs d’officialiser son arrivée.

Une deuxième recrue, 35 M€ déjà dépensés

« Le Stade Rennais F.C. est heureux d’accueillir le jeune international ghanéen Kamaldeen Sulemana en provenance du FC Nordsjælland. Auteur de 10 buts et 8 passes décisives dans le championnat danois la saison dernière, il a signé un contrat de 5 ans avec les Rouge et Noir. Convaincu par le projet rennais, Kamaldeen Sulemana est le quatrième Ghanéen à rejoindre le SRFC après John Mensah, Asamoah Gyan et John Boye. » Un joli coup pour Rennes dont se félicite Florian Maurice sur le site officiel du club.

« On voulait renforcer notre attaque. C’est un joueur capable d’évoluer à la fois sur les côtés mais aussi dans l’axe. Il marque des buts et sait faire la dernière passe. Il a d’énormes qualités, il a de la vitesse et de la percussion. Il peut faire des différences. C’était important pour nous d’amener une arme offensive supplémentaire dans l’équipe. C’est une bonne nouvelle pour le club. C’est une belle recrue car c’est un joueur qui était sollicité. On a réussi à faire ce qu’il fallait pour l’attirer à Rennes ». Et pour cause. Après avoir déboursé 20 M€ sur Loïc Badé, les Bretons n’ont pas hésité à miser 15 M€ sur Sulemana.