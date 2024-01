Les révélations intimes de Kyle Walker sur son adultère et son transfert avorté au Bayern Munich

Référence au poste de latéral droit, Kyle Walker l’est également dans la presse à scandale. Actuellement dans des polémiques d’adultère, le joueur de Manchester City a tenu à crever l’abcès lors d’un long entretien pour The Sun où il a tout d’abord tenu à s’excuser envers sa compagne Annie : «j’ai fait des choix idiots et des décisions idiotes. Je n’arrive pas à penser ou à imaginer ce que traverse Annie. J’ai essayé de lui demander, mais c’est douloureux et blessant. L’homme qui était censé l’aimer, prendre soin d’elle et être là pour elle, a fait ça. Il y a eu des jours dans cette épreuve où j’avais juste envie de me rouler en boule et de m’endormir. La seule personne à blâmer, c’est moi. J’ai des rôles et des responsabilités dont je suis conscient et j’ai fait des choix stupides. Mais je dois reconnaître mes erreurs je le dois à tout le monde. Mes actions ont causé beaucoup de douleur à beaucoup de gens.»

S’il a longuement évoqué sa vie privé, Kyle Walker a expliqué que ce contexte où il a eu deux enfants avec la star de télé-réalité Lauryn Goodman dans le dos de sa femme l’avait poussé à imaginer un départ de Manchester City. Le Bayern Munich avait notamment tenté sa chance : «j’ai essayé de m’échapper. Est-ce que je voulais partir ? Non, bien sûr que non, je suis dans la meilleure équipe du monde. J’étais tout près de bouger. J’allais dans un grand club, un club immense. Mais à la fin, si je suis en Allemagne et je me retrouve seul… Il y a de la douleur et de l’émotion en ce moment, mais je peux aller à la maison, emmener les enfants à l’école et mon petit garçon au football.»