La sonorisation des arbitres en France refusée par l’IFAB

Alors qu’en France, les voix sont en faveur de la sonorisation des arbitres à l’image d’un des principaux concernés Benoît Millot qui a récemment pris la parole à ce sujet, il va encore falloir attendre un moment. En effet, le comité exécutif de la FFF avait initié une demande pour expérimenter la sonorisation des arbitres pour la finale de la Coupe de France ce samedi entre Nantes et Toulouse ainsi que pour la saison prochaine de Ligue 1, celle-ci a été refusée comme le révèle l’AFP.

Ainsi, l’IFAB s’est opposé à cette demande comme l’a expliqué à l’agence de presse Eric Borghini, président de la Commission fédérale des arbitres et membre du Comex de la Fédération : «la FFF a initié toutes les démarches dont elle disposait pour mettre en place la sonorisation directe des arbitres comme le souhaitent les clubs, les arbitres, la Ligue de Football Professionnel et le Comité exécutif de la FFF. L’IFAB a clairement répondu non. On ne peut que prendre acte du refus de l’IFAB concernant cette avancée dans le calendrier souhaité par la France.» L’IFAB a aussi refusé l’expérimentation de l’explication des décisions de l’assistance vidéo au public.

