C3 : les affiches des deux demi-finales sont connues

Qui succèdera à Eintracht Francfort ? Si pour le moment, l’affiche de la finale n’est pas connue, on connait désormais la composition du dernier carré. Et on aura le droit à deux affiches qui ressemblent à de la Ligue des Champions cette année. Le spécialiste de la compétition le Séville FC sera opposé à la Juventus.

La suite après cette publicité

Dans l’autre partie de tableau, l’alléchant Bayer Leverkusen de Xabi Alonso ira défier la Roma de José Mourinho. La programmation exacte des demi-finales n’est pas encore connue mais les matches aller se joueront le 11 mai et les deux retour se joueront le 18.

À lire

Ligue Europa : Séville corrige Manchester United, la Juventus et le Bayer assurent la qualification