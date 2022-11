Le PSG va boucler la prolongation de Marco Verratti

La suite après cette publicité

Marco Verratti et le PSG, un mariage qui fonctionne. Le "Gufetto" va rempiler avec le club parisien, selon les informations de nos confrères de L'Équipe. Les négociations, entamées depuis plusieurs semaines, pourraient aboutir un accord attendu entre les deux parties dans les prochains jours. L'Italien, actuellement sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, prolongerait au PSG pour deux saisons supplémentaires, d'après le quotidien français. Le milieu de terrain, qui entretient une parfaite relation avec bon nombre des cadres de l'effectif, est plus que jamais inscrit dans le projet parisien, porté par la nouvelle direction débarquée au Parc des Princes l'été dernier.

Arrivé lors du mercato estival 2012, Verratti a toujours clamé son attache au club de la capitale et son extension de contrat jusqu'en 2026 ferait ainsi sens pour celui qui combine 397 apparitions sous le maillot bleu et rouge. Élément régulier et indispensable du milieu parisien depuis plusieurs années, il vient de souffler sa 30ème bougie la semaine dernière. Cette saison, l'ancien joueur de Pescara a disputé 19 matches toutes compétitions confondues et se montre toujours aussi précieux dans l'animation offensive de Christophe Galtier.

Le premier d'une longue liste

Alors que les championnats vont s'arrêter pendant la Coupe du monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre), Luis Campos, conseiller football du PSG, devrait s'activer en coulisses sur plusieurs autres prolongations de contrat, à commencer par Sergio Ramos, Lionel Messi, Marquinhos et Presnel Kimpembe. Mais le dossier Verratti serait le plus avancé puisqu'il devrait bien être bouclé avant la fin de l'année 2022, durant le Mondial. Comme le numéro 6 du PSG, Presnel Kimpembe et Marquinhos ont des contrats qui s'écoulent jusqu'en 2024, alors que les négociations sont d'ores et déjà bien avancées avec le défenseur et capitaine brésilien.

Pour Lionel Messi et Sergio Ramos, la situation est quelque peu différente. Les deux anciens pensionnaires de la Liga seront en fin de contrat à l'issue de cette saison. La Pulga dispose d'une année supplémentaire en option, activable si les deux parties sont d'accord, ce qui serait actuellement le cas d'après plusieurs médias. La porte reste également ouverte pour le défenseur espagnol, alors que Luis Campos avait déclaré, récemment sur RMC, ne pas s'opposer à conserver la légende du Real Madrid.