OL : Pierre Sage rassure pour Nemanja Matic et Clinton Mata

Ce jeudi, l’OL s’est amusé en Écosse. Face aux Glasgow Rangers, les coéquipiers de Rayan Cherki ont livré un récital et se sont facilement imposés à l’Ibrox Stadium (4-1). Seule ombre au tableau : les Gones ont perdu Clinton Mata et Nemanja Matic sur blessures. Touché aux ischios, le premier a également vu la sortie de son coéquipier serbe pour une gêne au dos un peu plus tôt dans la partie.

Et alors que Pierre Sage s’était voulu rassurant pour le défenseur angolais mais un peu moins pour l’ancien de Chelsea après le match, le technicien de l’OL a donné des nouvelles plus positives ce vendredi en conférence de presse : «nous avons trois joueurs qui seront absents : Enzo Molebe, qui s’est blessé avec la réserve, ainsi que Nemanja Matic et Clinton Mata, mais ces absences seront de courte durée. Ils devraient être de retour après la trêve.» Ainsi, Clinton Mata et Nemanja Matic ne joueront pas ce dimanche contre Nantes au Groupama Stadium (15h).