Angers SCO-OM : les compositions officielles

Après un début de saison canon, le SCO Angers reçoit l'Olympique de Marseille quelques jours après avoir lourdement chuté à domicile contre le FC Nantes (1-4). Pour cette 7e journée, disputée en semaine, les Marseillais se déplacent au stade Raymond Kopa avec le plein de confiance. Invaincus, dauphin du PSG et sur trois succès de rang, les Olympiens comptent bien enchaîner avant de recevoir ce week-end leur premier poursuivant : Lens.

Pour cette rencontre, et après la gifle reçue le week-end dernier, Gérald Baticle change quatre joueurs. Sur le côté gauche du 3-4-3, Ebosse prend la place de Doumbia et Boufal laisse la sienne à Capelle. Dans l'axe, Ounahi relègue Mangani sur le banc. Devant, Cho est remplacé par Bahoken. De son côté, Jorge Sampaoli continue son turn-over. Pau Lopez, protégé par les revenants Caleta-Car et Amavi, mais aussi Balerdi, est toujours préféré à Steve Mandanda, mais le milieu change : Rongier, Kamara et Gerson retrouvent leur place, tout comme Luis Henrique, qui accompagne devant le virevoltant Bamba Dieng et Amine Harit.

Les compositions officielles :

Angers : Bernardoni - Manceau, Traoré, Thomas - Cabot, Mendy, Ounahi, Ebosse - Fulgini, Bahoken, Capelle

OM : Pau Lopez - Caleta-Car, Balerdi, Amavi - Rongier, Kamara, Gerson, Lirola - Luis Henrique, Harit, Dieng

