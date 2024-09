Ligue 1 : Rennes chute encore à Reims, Nice gagne enfin à Angers, Auxerre se saborde au Havre

Alors que Lens et Monaco ont assuré le suspense en fin de partie avant de se partager les points au Stade Louis II, la 3e journée de Ligue 1 s’enchaînait, ce dimanche, avec le traditionnel multiplex. Au programme, trois rencontres avec un coup d’envoi fixé à 17h dont une affiche alléchante entre le Stade de Reims et Rennes. Flamboyant en ouverture face à l’OL puis décevant à Strasbourg, le club breton entendait se refaire la cerise dans les Ardennes en vue de recoller au wagon de tête. Face à une équipe champenoise qui sortait d’un match nul encourageant à Marseille, le SRFC a montré les crocs d’entrée de jeu pour faire la course en tête grâce à sa recrue estivale, Ostigard. Sur un corner tiré depuis la gauche par Blas, l’ancien défenseur de Naples s’est défait du marquage de Fofana pour placer une tête puissant et mettre hors de portée Diouf (0-1, 13e).

Si Diakité aurait pu égaliser dans la foulée avec une pointe de réalisme en plus (16e), il fallait attendre la 41e minute de jeu pour voir Ito transpercer de la tête Mandanda, jusqu’ici irréprochable à l’image de sa parade devant Agbadou (25e), et remettre les compteurs à zéro. Revigoré, Reims a renversé la situation en sa faveur au retour des vestiaires grâce à Diakité. Muet en championnat depuis mars dernier, l’attaquant ivoirien a sanctionné la défense rennaise tout en profitant d’une faute de main de Mandanda (2-1, 48e) pour verrouiller un succès précieux à son écurie. Un résultat qui permet à Reims de basculer dans la première moitié du classement tandis que Rennes, incapable de revenir dans la partie de par sa maladresse aux avant-postes, accuse le coup avec ce deuxième revers consécutif.

Le coup de la panne pour Auxerre, Nice se réveille

En parallèle, l’OGC Nice effectuait le trajet à Raymond Kopa pour y défier Angers, toujours à la recherche de son premier point depuis son retour en Ligue 1. Dominé de la tête et des épaules, le SCO a laissé des plumes à domicile. Cueillis à froid d’entrée de jeu par Ndayishimiye, à la réception d’un centre au cordeau de Clauss (0-1, 6e), les Angevins ont subi les vagues niçoises et ont craqué à nouveau sur un tir dévié de Boudaoui (0-2, 25e). Si Abdelli a relancé le suspense sur penalty (1-2, 67e), Guessand est allé entériner les derniers espoirs scoïstes (1-3, 72e) avant de s’offrir un doublé en fin de partie (1-4, 86e). Avec ce succès, le Gym lance enfin sa saison et se replace dans le haut du classement. En face, Angers n’y arrive toujours pas et stagne à la 17e place, à égalité avec la lanterne rouge Saint-Etienne.

Classement live Ligue 1 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Marseille 7 3 6 2 1 0 10 4 2 Nantes 7 3 4 2 1 0 5 1 3 Lens 7 3 3 2 1 0 4 1 4 Monaco 7 3 3 2 1 0 4 1 5 PSG 6 2 9 2 0 0 10 1 6 Lille 6 2 4 2 0 0 4 0 7 Le Havre 6 3 1 2 0 1 6 5 8 Nice 4 3 2 1 1 1 6 4 9 Strasbourg 4 3 1 1 1 1 7 6 10 Reims 4 3 -1 1 1 1 4 5 Voir le classement complet

À l’instar des autres promus, Auxerre a aussi souffert au stade Océane du Havre. Pourtant, le club bourguignon a pris la rencontre par le bon bout. À la 17e minute, Perrin a marqué les esprits en inscrivant un coup franc sublime dans un angle fermé (0-1). Pensant avoir fait le plus dur, l’AJA s’est sabordé avant la demi-heure de jeu à l’heure où Owusu s’emmêlait les pinceaux et propulsait le cuir dans ses propres filets (1-1, 23e), pour le plus grand bonheur du HAC qui n’en demandait pas tant afin de revenir dans le match. Par la suite, le club normand a exploité sa supériorité numérique acquise dans le temps additionnel du premier acte - suite à l’expulsion de Hoever - pour prendre les devants grâce à Ndiaye (2-1, 52e) puis Touré sur penalty (3-1, 90e+6). Conséquence, Le Havre recolle au top 6 et rétrograde Auxerre à la 13e position.

Les résultats des matchs de 17h :

Reims 2-1 Rennes : Ito (41e), Diakité (48e) / Ostigard (13e)

Le Havre 3-1 Auxerre : Owusu (CSC, 23e), Ndiaye (52e), Touré (90e+6) / Perrin (17e)

Angers 1-4 Nice : Abdelli (67e) / Ndayishimiye (6e), Bouadoui (25e), Guessand (72e, 86e)