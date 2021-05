Matheus Fernandes, le footballeur fantôme du FC Barcelone vide son sac et cartonne Ronald Koeman

La suite après cette publicité

Dix-sept minutes. Voilà à quoi se résume la saison 2020/21 de Matheus Fernandes (22 ans) sous la tunique du FC Barcelone. Hormis ces quelques minutes de jeu sur la pelouse du Dynamo Kiev en Ligue des Champions en novembre 2020 (0-4), le milieu de terrain n'est plus jamais apparu avec le maillot blaugrana. Au cours d'une longue interview accordée à Mundo Deportivo, le jeune Brésilien, arrivé de Palmeiras en janvier 2020 (il avait été prêté dans la foulée à Valladolid jusqu'à la fin de la saison passée), a vidé son sac, pointant du doigt Ronald Koeman.

«Je me pose la même question. Pourquoi ? Je ne sais pas. Pendant la préparation, je commençais à jouer un peu plus. L'entraîneur m'a dit que je n'aurais pas beaucoup d'opportunités, mais au moins quelques unes. Je n'ai joué que 17 minutes et je ne comprends pas pourquoi, car il y a eu des matches que j'aurais pu jouer tranquillement, comme d'autres joueurs l'ont fait. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de l'entraîneur, je pense que nous aurions pu échanger davantage tous les deux, mais il ne me parlait pas beaucoup», a-t-il lâché avant de poursuivre.

Une relation plus qu'étrange avec Koeman

«Avant le début de la saison, il avait déjà dit à la direction qu'il ne comptait pas sur moi, que je pouvais partir. Et moi, je me demandais : "mais comment peut-il dire ça alors qu'il ne me connaît ni comme personne, ni comme joueur. Je pense qu'il doit d'abord voir comment je joue". Parfois, on pense quelque chose et puis on change d'avis en cours de saison. Il a dit ça à la direction, mais il n'a pas parlé avec moi et j'aurais aimé savoir ce qu'il pensait pour savoir quel projet de carrière je pouvais chercher», a-t-il indiqué.

Pour être fixé, l'Auriverde a cherché à avoir des explications du coach néerlandais. «Un jour, je suis allé parler avec lui et il m'a dit qu'il ne comptait pas sur moi, que je pouvais partir si je trouvais un bon club pour moi, mais qu'il fallait que je joue. Je n'ai pas trouvé d'équipe parce que je suis très jeune et je venais d'arriver, je lui ai demandé qu'il me donne du temps de jeu pour pouvoir trouver une équipe pour la saison prochaine, mais il ne m'a rien donné. C'était très étrange», a-t-il lancé, racontant un autre entretien avec le Batave.

«Un mois après ma seule apparition (en décembre), j'ai été dans son bureau et je lui ai demandé : "coach, pourquoi je n'ai pas plus de temps de jeu ? Ai-je mal joué ?" Il m'a répondu : "non, tu as bien joué, mais je ne peux pas te faire jouer, parce que je ne compte pas sur toi, tu n'a pas les qualités pour jouer au Barça". Je lui ai dit que s'il ne me faisait pas jouer, il ne pouvait pas voir si j'avais la qualité pour. Je lui ai dit que si des dirigeants m'ont recruté, c'est que j'ai des qualités. Il doit y avoir autre chose», a-t-il insinué, ne sachant s'il est victime d'une cabale contre son agent, André Cury, dont les relations sont tendues avec le club.

Son quotidien au Barça était d'ailleurs très étrange, comme il le raconte. «C'était un peu difficile à vivre parce que je suis venu avec l'espoir de jouer, de grandir comme joueur, comme personne, mais il m'est arrivé quelque chose de bizarre. Je ne joue pas, je n'ai pas d'opportunités de me montrer, je suis toujours hors du groupe, je me suis entraîné dans des positions qui ne sont pas la mienne, latéral droit ou défenseur central parfois. Pire, il y a quelques entraînements au cours desquels je ne faisais que des exercices de finalisation. Il y a des jours où je ne m'entraînais pas, je restais à l'écart pour faire des exercices de tirs, je ne faisais que m'échauffer, je tirais au but, mais je n'étais pas avec le groupe. Les veilles de matches, pour les mises en place tactiques, je n'étais quasiment pas avec le groupe», a-t-il relaté.

Un avenir très incertain...

«J'ai toujours pensé que c'était personnel, parce qu'il ne me parle pas, quoi que je fasse... Pour moi, c'est personnel», a-t-il résumé au sujet de son technicien, dont l'avenir est en suspens ces jours-ci. Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec une clause libératoire fixée à 300 M€, le Carioca ne sait pas de quoi son avenir sera fait. «Je ne sais rien, la saison est terminée, je pars en vacances et je ne dis rien d'autre. Pour moi, rien de nouveau. Mes envies ? Je ne sais pas, j'attends que le club me dise quelque chose, s'il compte ou non sur moi pour pouvoir chercher quelque chose», a-t-il déclaré avant d'ajouter.

«Je discute aussi avec mon agent pour que tout soit bien fait. Il se peut que la saison commence et on me dise, on ne compte pas sur toi, et alors, où je vais ? J'espère qu'on pourra s'asseoir pour parler et savoir où je vais. (...) Pour moi, la meilleure solution est de rester ici, mais je ne sais pas ce que pense le club. Si on me dit de partir pour jouer, je le ferai», a-t-il assuré avant de conclure. «Il y a tout de même du positif, je suis ici, au Barça, mon rêve d'enfant. Pendant ce mauvais moment, je me disais : "je ne peux pas baisser la tête, je suis au Barça"». On a connu rêve plus doux...