Ligue 1
Lorient : Laurent Abergel a été cambriolé
@Maxppp
Mauvaise nouvelle pour Laurent Abergel. Pendant la rencontre opposant Lorient à Angers dimanche après-midi en Ligue 1 (2-0), le milieu lorientais de 33 ans a été cambriolé, d’après Ouest-France.
Le montant du préjudice subi par Abergel n’est pas connu. Toutefois, au moins trois individus auraient été aperçus quittant le domicile du joueur. Une enquête pour vol avec effraction a été ouverte et a été confiée à la gendarmerie de Lorient.
