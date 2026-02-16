Menu Rechercher
Ligue 1

Lorient : Laurent Abergel a été cambriolé

Par Kevin Massampu
Laurent Abergel avec ses coéquipiers de Lorient @Maxppp
Lorient 2-0 Angers

Mauvaise nouvelle pour Laurent Abergel. Pendant la rencontre opposant Lorient à Angers dimanche après-midi en Ligue 1 (2-0), le milieu lorientais de 33 ans a été cambriolé, d’après Ouest-France

Le montant du préjudice subi par Abergel n’est pas connu. Toutefois, au moins trois individus auraient été aperçus quittant le domicile du joueur. Une enquête pour vol avec effraction a été ouverte et a été confiée à la gendarmerie de Lorient.

