Parma : ce géant d’Italie qui renaît de ses cendres !

Tous les nostalgiques du football de la fin des années 90 se souviendront probablement toujours de cette belle équipe composée de Fabio Cannavaro, Gianluigi Buffon, Hernán Crespo, Lilian Thuram, Enrico Chiesa ou encore Juan Sebastián Verón qui ont remporté la Coupe de l’UEFA en écrasant l’Olympique de Marseille en finale à Moscou (3-0). Un peu plus tard dans les années 2000, l’héritage se montrait encore bien solide avec les arrivées d’autres belles pépites comme Adrian Mutu, Adriano, Alberto Gilardino ou encore Hidetoshi Nakata. Après une première relégation sportive en 2008, le club basé à Parme en Emilie-Romagne a été rétrogradé en Serie D en 2015, après s’être déclaré en faillite. Le scandale de l’affaire Parmalat a provoqué de graves problèmes financiers et donc l’effondrement de la société mère qui détenait les parts majoritaires du club de foot. Une refondation administrative, trois promotions consécutives plus tard et revoilà les Ducali dans l’élite italienne en 2018. S’ils n’ont guère pu faire mieux que trois saisons de suite en Serie A avant de retrouver l’antichambre en 2021, le projet actuellement mis en place a de quoi réjouir tous les tifosi parmesans et les amoureux du Calcio italien.

«La préparation de chaque match nécessite un travail très compliqué, qui doit prendre en compte la condition de chaque joueur, les aspects tactiques, le moment psychologique et l’état de santé de l’adversaire. Il est nécessaire de faire une évaluation globale de tous ces éléments. Tout cela doit être nos objectifs principaux, alors tout le reste fait partie du football. Les garçons vont tous très bien. Dans ce groupe qui est profond, ils sont tous en bon état et disponibles», s’était récemment réjoui l’entraîneur italien, Fabio Pecchia. A la mi-saison, après 19 journées disputées, les Ducali pointe en tête du classement de Serie B avec 41 points, soit six points d’avance sur son dauphin provisoire de Venezia. En Coppa, Parma a éliminé Lecce (4-2), pensionnaire de Serie A, en 16es de finale de la compétition, avant de se faire sortir par la Fiorentina (2-2) en 8es de finale mais non sans batailler, puisqu’il a fallu patienter la séance de tirs au but pour connaître les grands gagnants de la rencontre. En tout cas, les joueurs de Pecchia produisent un très bon football et la direction parmesane est prête à sortir les barbelés dans les prochains mois pour éviter de perdre trop de cadres et de jeunes pépites, avant un fort probable retour en Serie A.

Bientôt de retour en Serie A ?

Le Parme de Fabio Pecchia est en avance, très avance. Avec la dernière victoire acquise (2-0) contre Brescia, ils ont creusé un écart en laissant six points entre eux et leurs poursuivants directs (Venezia et Como, à égalité de points). Cette troupe parmesane fait mieux que le Hellas Vérone de 2017-18 et la Cremonese de 2021-22. Deux équipes déjà dirigées à l’époque par Pecchia qui cherche donc une troisième promotion avec les Crociati. Au cours des dix derniers championnats de Serie B, seules deux équipes ont marqué avec plus de points que Parme à la mi-saison avec 41 unités - le Benevento de Filippo Inzaghi en 2019-20 et le Sassuolo d’Eusebio Di Francesco en 2012-13 : «C’est ma troisième année en tant que directeur sportif de Parme et nous sommes arrivés avec l’idée de commencer un voyage avec des gars jeunes et talentueux , pour la plupart étrangers, pour construire une équipe qui puisse durer dans le temps. L’arrivée d’un entraîneur comme Pecchia a donné une nouvelle accélération à notre projet, qui grandit également du point de vue des résultats sur le terrain et du développement des jeunes joueurs. Nous parcourons ce chemin avec beaucoup d’ambition et avec la conscience de l’histoire que représente Parme, mais comme tout chemin, il est fait de hauts et de bas. L’important c’est d’avancer ensemble…», a expliqué le directeur sportif, Mauro Pederzoli, qui sait pertinemment qu’il ne sera pas simple de rivaliser avec certaines concurrences nationales et européennes pour conserver les murs porteurs du projet.

A l’image de Bologna en Serie A cette saison, l’équipe de Parme tire leurs forces sur une belle jeunesse prometteuse et étrangère dont le visage se nomme Adrián Bernabé (22 ans), ancienne pépite du FC Barcelone et de Manchester City considérée comme l’une des cibles prioritaires par l’Atlético de Madrid. Dans leurs rangs, on peut également ajouter le Polonais Adrian Benedyczak (23 ans), l’Australien Alessandro Circati (20 ans), le Suisse Simon Sohm (22 ans), les Roumains Valentin Mihăilă (23 ans) et Dennis Man (25 ans), meilleur buteur du club, le Hongrois Botond Balogh (21 ans) ou encore le Grec Vasilios Zagaritis (22 ans) et le Français Ange-Yoan Bonny (20 ans) : «Nous avons un effectif abondant et nous sommes déjà forts comme ça, je ne pense pas que des renforts arriveront. Et si quelqu’un venait partir ? Ils nous le demandent, mais nous voulons créer une équipe forte qui ira en Serie A», a en tout cas conclu Pederzoli dans l’une des dernières conférences de presse de l’année 2023, peu de temps avant l’ouverture du mercato hivernal. Pour la première fois de leur histoire dans la compétition, les Ducali ont dépassé les 40 points à la mi-saison, atteignant 75 points sur l’année civile 2023 et établissant ainsi un nouveau record pour le club en Serie B. Cette année, Parme est l’équipe qui a empoché le plus de succès en Serie B avec 22 victoires en 2023.