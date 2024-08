OM : Roberto De Zerbi va rencontrer les supporters

Roberto De Zerbi n’échappe pas aux coutumes marseillaise. Selon L’Équipe, le nouvel entraîneur olympien va rencontrer les représentants des groupes de supporters ce mercredi soir. À trois jours de la première rencontre de championnat face à Brest, RDZ qui n’a pas encore connu le Vélodrome sur le banc de l’OM, va donc avoir un premier aperçu de la ferveur marseillaise dans les locaux de la Commanderie.

L’OM entame un nouveau cycle sous la houlette de l’entraîneur de Brighton et absolument devra compter sur l’apport de ses supporters pour faire une grande saison. L’une de principales missions de De Zerbi sera d’ailleurs de se mettre ce public de passionnés dans la poche et plus difficile encore, de le garder. Pour cela, il devra faire forte impression lors de la réunion qui se déroulera ce mercredi à 19h30 mais surtout il faudra marquer des points, trois si possible, pour ses débuts en Ligue 1 au stade Francis Le Blé, ce samedi à 17 heures.