Massimiliano Allegri évoque le retour de Paul Pogba

Présent en conférence de presse, ce vendredi, Massimiliano Allegri en a profité pour évoquer le mercato estival du club turinois et plus précisément le retour de Paul Pogba dans le Piémont. «Paul (Pogba) est arrivé avec la bonne attitude, avec la volonté et la détermination de revenir et de jouer au niveau, ce qu'il n'a pas pu faire lors de sa dernière saison à Manchester United. Il est revenu à la maison, à la Juventus. Et je pense qu'il peut beaucoup nous apporter, surtout physiquement et techniquement, car il est un cran au-dessus des autres».

Le technicien italien en a également profité pour souligner l'arrivée d'Angel Di Maria. «J'ai plaisanté hier sur le fait que Pogba était meilleur au basket qu'au football. Mais, sérieusement, les signatures de Pogba et (Angel) Di Maria sont importantes, elles augmentent considérablement notre niveau technique et déchargent certains autres joueurs de leurs responsabilités. Mais, surtout, ils augmentent le niveau de compétence de notre équipe. C'est pourquoi je suis très heureux qu'ils soient avec nous maintenant».